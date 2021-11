Le avventure della prima stagione della seguitissima soap opera di origini turche Love is in the air in programmazione nel daytime della rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato stanno continuando a far emozionare i telespettatori italiani. Le anticipazioni riguardanti l’episodio che andrà in onda sul piccolo schermo il 10 novembre 2021 raccontano che Serkan Bolat (Kerem Bürsin) e Eda Yildiz (Hande Erçel) saranno alla ricerca disperata di Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), scomparso nel nulla dopo essere convolato a nozze con la giovane studentessa.

Il facoltoso architetto e la paesaggista, quando saranno in procinto di raggiungere Deniz, verranno rinchiusi dentro un garage appositamente da Erdem Şangay (Sarp Bozkurt), proprio colui che si era detto disposto ad aiutare Serkan a riuscire nella difficile impresa.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 10 novembre: Erdem tende una trappola a Serkan e Eda

Nella centoventottesima puntata dell’avvincente sceneggiato nato con il titolo Sen Çal Kapimi e che verrà trasmessa su Canale 5 mercoledì 10 novembre 2021 come al solito dalle ore 16:55 sino alle 17:30 circa, Serkan e Eda non riusciranno ad avere ancora nessuna traccia di Deniz da diverso tempo. Il ricco architetto e la giovane studentessa nonostante ciò non si perderanno d’animo, visto che vorranno trovare a tutti i costi l’uomo e dovranno farlo in fretta poiché ci saranno pochissime ore a disposizione per ratificare l’annullamento del suo matrimonio con Eda.

Dagli spoiler si evince che proprio quando Bolat e Eda arriveranno quasi a destinazione, e quindi saranno vicinissimi a Deniz cadranno in una trappola, poiché dopo averlo pedinato finiranno chiusi in un garage: a questo punto si scoprirà il coinvolgimento di Erdem nell'intralciare le ricerche.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Seyfi, Aydan e Ayfer trovano Deniz nascosto in caffetteria

Intanto l’inspiegabile gesto di Erdem a cui Serkan aveva chiesto aiuto non fermerà per niente Seyfi (Alican Aytekin), Aydan (Neslihan Yeldan) e Ayfer, dato che dopo aver unito le loro forze ancora una volta faranno il possibile per scoprire dove potrebbe essersi nascosto Deniz dopo le nozze con Eda e sparito di sua volontà per diverse ore.

Alla fine ad avere il giusto presentimento sarà la zia della giovane Yildiz, poiché insieme alla signora Bolat e Seyfi sorprenderà Deniz in caffetteria. Aydan e Ayfer convinceranno il barista a firmare tutta la documentazione necessaria per annullare il suo matrimonio con Eda, lasciandola di conseguenza libera di rifarsi una vita al fianco del suo amato architetto Serkan, dopo aver fatto di tutto per riuscire a fargli tornare la memoria persa.