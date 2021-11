Si fanno sempre più avvincenti le anticipazioni di Love is in the air: la soap turca che vede protagonisti Hande Erçel e Kerem Bürsin (una coppia anche nella vita fuori dal set), rispettivamente nei ruoli dei protagonisti Eda e Serkan appassiona sempre di più il pubblico italiano. Le nuove puntate della serie che andranno in onda dal 15 al 20 novembre saranno ricche di colpi di scena: Bolat farà una terribile scoperta riguardo il suo stato di salute. Le carte in tavole per l'ennesima volta saranno rimescolate: le vite dei due giovani innamorati sono destinate a cambiare drasticamente.

Eda apprenderà che Selin è davvero incinta

Le puntate di Love is in the air che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 15 a sabato 20 novembre prenderanno il via dai dubbi di Eda circa la gravidanza di Selin. La bella paesaggista inizierà a pensare che la sua rivale in amore non stia dicendo la verità. Anche le amiche della giovane, Melo e Ceren, si convinceranno che la ex fidanzata di Serkan stia mentendo circa il suo stato solo per spingere Eda ad allontanarsi dall'architetto definitivamente. Ben presto, però, le perplessità della giovane protagonista troveranno risposta, ma non sarà quella che Eda si attende.

Infatti, Selin si sentirà poco bene e verrà portata in ospedale: qui, Eda scoprirà che la PR non ha mentito ed è davvero incinta.

La paesaggista si sentirà cadere il mondo addosso: convinta che Bolat non lascerebbe mai da sola Selin ad affrontare la gravidanza e la successiva nascita di un figlio Eda prenderà una decisione drastica. La ragazza comunicherà a tutti di voler partire per allontanarsi una volta per sempre dall'uomo che ama ma che aspetta un figlio da un'altra donna.

Serkan scopre di essere gravemente malato

Mentre Eda si troverà in aeroporto, ormai prossima all'imbarco, Serkan deciderà di correre da lei per fermarla e dirle ancora una volta che la ama. Poco prima di arrivare alla sua amata, però, Bolat svenirà davanti agli occhi perplessi e spaventati di Eda. Quest'ultima deciderà a questo punto di non partire più.

Dopo il malore, l'architetto avvierà una serie di controlli medici per capire cosa gli stia accadendo visto che il suo stato di salute vacillerà sempre di più.

Serkan farà una scoperta sconcertante: ha un tumore al cervello. Il giovane deciderà comunque di non rivelare a nessuno il suo stato di salute e terrà per sé la terribile notizia. Questa triste novità non potrà non avere risvolti nella vita dei due protagonisti già abbastanza travagliata. Per scoprire cosa succederà, ai fan di Love is in the air non resta che seguire le prossime anticipazioni della soap. Pare ovvio che Eda e Serkan dovranno fare i conti con nuovi momenti difficili.