Le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato conferma sulle pagine social del GF Vip. Patrizia Pellegrino varcherà la porta rossa della casa più spiata dagli italiani nel corso della puntata del 22 novembre. Per la show girl napoletana è la seconda esperienza in un Reality Show dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi griffata Simona Ventura nel 2004. Icona sexy negli anni ‘80, protagonista di copertine su riviste cult e settimanali dopo l’esordio al cinema, nel 1977, con il film Onore e Guapparia di Tiziano Longo. Un anno dopo l’esordio nel piccolo schermo nella trasmissione Odeon, tutto quanto fa spettacolo in onda su Rai 2.

La svolta arriva nel 1981 con l’esperienza a Gran Canal con Corrado Mantoni. Nel corso del suo percorso artistico la 59enne di Torre Annunziata ha lasciato il segno per la sua poliedricità passando dal teatro alla discografia. Una carriera costellata di tanti successi personali ma non sono mancati i momenti bui con Patrizia Pellegrino che ha raccontato di recente di essere stata costretta ad un intervento chirurgico d’urgenza per rimuovere un tumore al rene. “Il destino spesso mi ha messo alla prova, ma non mollo. Sono forte come una leonessa”.

Dalle copertine delle riviste patinate alla ribalta televisiva con Corrado

Patrizia Pellegrino torna protagonista di un reality show a distanza di 17 anni dalla partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Esperienza che si concluse dopo 43 giorni con l’eliminazione nella seconda edizione del programma televisivo che si concluse con la vittoria di Sergio Muniz. La show girl entrerà nella casa del GF Vip nel corso della puntata del 22 novembre della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. In carriera la cinquantanovenne si è distinta per la sua poliedricità con l’esordio da cantante nel 1981 con il singolo Beng/Autamaticamore a cui faranno seguito altri cinque brani prima della pubblicazione degli album Patrizia Pellegrino (1994) e Patrizia è (2005).

Al cinema è stata protagonista di pellicole cult come Italian Boys di Umberto Smaila, Se tutto va bene siamo rovinati con Gigi e Andrea e Vacanze d’estate tra gli altri. Dopo aver conquistato la ribalta con Corrado Mantoni a Gran Canal Patrizia Pellegrino esordì alla conduzione su Rai 2 nel 1983 con il programma Chewing Gum show al fianco di Maurizio Micheli.

In seguito sarà protagonista anche di Chi tiriamo in ballo, Il piacere dell’estate, Cantagiro e Sereno variabile.

Patrizia Pellegrino: l'adozione di Gregory, la paura per il tumore al rene

Dopo essere diventata madre di Tommaso e Arianna, avuti dall’ex marito Pietro Antisari, la cinquantanovenne ha adottato Gregory in Russia dopo aver sposato l’ìmprenditore Stefano Todini dal quale si è separata nel 2013. Nei mesi scorsi ha raccontato a Domenica Live di aver subito un delicato intervento chirurgico per asportare un tumore al rene.

La show girl ha spiegato di aver scoperto per caso la malattia con l’intervento che ha lasciato il segno sia fisicamente, per la presenza di una cicatrice di sei centimetri, che sotto l’aspetto psicologico.

“Pensavo di aver pagato già il prezzo della mia felicità quando ero finita in terapia intensiva con mia figlia Arianna dopo il parto” – aveva chiosato Patrizia Pellegrino, nuova concorrente della sesta edizione del GF Vip.