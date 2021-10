Tempo di confessioni per i concorrenti del Grande Fratello vip, in particolare per Manuel Bortuzzo, che è al centro dell'attenzione mediatica per un presunto triangolo nella Casa in corso con la pretendente Lulù Hailé Selassié e con Soleil Sorge.

In occasione di un question-time a cui lui è chiamato insieme a un compagno nel gioco, Manuel riceve la richiesta di aprirsi sul presunto interesse nutrito verso Soleil, mentre lui sembra riavvicinarsi a Lulù dopo il suo recente rifiuto ad ogni attenzione dell'etiope. La risposta di Manuel? Bortuzzo ribatte piuttosto vago, nell'ammettere un certo interesse per l'italo americana, per poi non nascondere di non volersi precludere una frequentazione con lei.

Tanto che, una volta spifferata nella Casa, la sua risposta è finita per spiazzare l'altra coinquilina Sophie Codegoni, che a detta del pubblico potrebbe rivelarsi interessata a Bortuzzo.

Gf vip, question-time per Manuel Bortuzzo e Aldo Montano

Nel daytime del 22 ottobre Manuel Bortuzzo e Aldo Montano sono stati chiamati dalla produzione Mediaset in social room. E l'occasione è un botta e risposta rispetto ad alcuni quesiti del pubblico.

A Montano hanno chiesto quale coinquilina nella Casa lo avrebbe intrigato di più, qualora lui non fosse stato sposato con la consorte Olga Plachina. Dal suo canto Aldo ha ribattuto: “Magari ci penso e ve lo dirò in futuro“.

A Manuel, invece, una telespettatrice ha chiesto se nutrisse interesse verso Soleil Sorge.

Manuel Bortuzzo incalzato sull'interesse per Soleil Sorge al Grande fratello vip

In risposta al quesito ricevuto al Grande fratello vip 6 Manuel Bortuzzo risponde con una spiccata vaghezza. “Un interesse c’è -fa sapere l'ex nuotatore - La vorrei conoscere di più. Posso dire che è interessante e che mi fa stare bene".

Poi il giovane non ha nascosto di trovare la modella "una persona da scoprire".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questo, dopo che nei giorni scorsi, nella Casa, si era registrato l'ennesimo riavvicinamento tra lui e Lulù Hailé Selassié, con Bortuzzo che ha dichiarato spalancata la porta del suo cuore alla sedicente principessa etiope, in un momento di confidenza avuto con quest'ultima.

Gf vip, la reazione di Sophie Codegoni all'interesse di Manuel Bortuzzo verso Soleil Sorge

A margine del question-time registratosi in social-room nel gioco del Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni ha poi chiesto curiosa ad Aldo Montano quale quesito fosse giunto a Manuel Bortuzzo nel reality. Lo sportivo ha quindi riportato testuali le parole all'ex tronista di Uomini e donne, che intanto il pubblico di Canale 5 vede come una papabile fiamma nella Casa di Manuel: “Gli hanno chiesto se aveva un interesse per Soleil e ha detto di sì. Ha aggiunto che tra loro è nata un’amicizia… ma senza secondi fini“.

Le parole in questione avrebbero lasciato "di sasso" Sophie, il che ora potrebbe far pensare a molti telespettatori che l'ex Uomini e donne sia interessata al nuotatore Bortuzzo, alla luce dei loro avvicinamenti ricorrenti nel gioco della Casa più spiata d'Italia.

"Ancora fermo a Sophie sbiancata in volto nel sentire Aldo dirle che in Confessionale hanno chiesto a Manuel se é interessato a Soleil", si legge non a caso tra i commenti social relativi al question-time. Insomma, sembrano esserci tutti i presupporti affinché il triangolo Lulù, Soleil e Manuel possa evolvere a tutti gli effetti in un quadrilatero al Gf vip, con Sophie tra i suoi protagonisti.