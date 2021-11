Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 fra lunedì 8 e venerdì 12 novembre, terranno ancora banco le vicende che ruotano attorno a Mattia. Infatti, il rider di Caffè Vulcano perderà le staffe e scomparirà nel nulla.

Nel frattempo, Franco e Niko cercheranno il colpevole dell'aggressione di Susanna, mentre Picardi verrà dimessa dall'ospedale e potrà tornare a casa dai suoi cari. Inoltre, nella seconda settimana di novembre, verranno anche trattate le vicende sentimentali di Marina e Fabrizio. La coppia, infatti, potrebbe lasciarsi dopo un litigio e Roberto Ferri proverà a riconquistare la donna, approfittando del riavvicinamento della sua ex.

Un posto al sole, anticipazioni al 12/11: Mattia sparisce dopo avere perso le staffe

Il giallo che sta appassionando i telespettatori di Un posto al sole non avrà una soluzione nemmeno nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 dall'8 al 12 novembre. Infatti, nel corso della settimana, il colpevole dell'aggressione di Susanna Picardi non verrà arrestato.

Nel frattempo, Mattia perderà le staffe e, successivamente, scomparirà nel nulla. Dopo essere andato via, il rider di Caffè Vulcano potrebbe rappresentare un pericolo per chiunque incontri lungo il suo cammino.

Un posto al sole, prossime puntate: Franco e Niko continuano le indagini

Franco Boschi e Niko Poggi non si daranno per vinti. Infatti, i due cognati continueranno a collaborare per provare a risolvere il mistero che ruota attorno alla notte in cui Susanna è stata aggredita in ufficio.

In particolar modo, il fratello e il marito di Angela continueranno a dare la caccia all'aggressore di Picardi.

Nel frattempo, Susanna lascerà l'ospedale e tornerà a casa.

Un posto al sole, spoiler al 12/11: Marina litiga con Fabrizio e si fa consolare da Roberto

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dall'8 al 12 novembre, ci sarà un colpo di scena per una delle coppie della soap opera partenopea.

Infatti, Marina Giordano e il suo compagno Fabrizio Rosato avranno un grosso litigio che potrebbe portare i due imprenditori alla rottura. Inoltre, dopo la discussione con il suo compagno, la mamma di Elena si sfogherà con il suo ex Roberto. Nel frattempo, Ferri, trovandosi vicino alla donna, ricambierà le sue attenzioni, facendole delle improvvise avance.

Al momento, non è chiaro se Marina capitolerà fra le braccia di Roberto Ferri o se preferirà tentare di salvare la sua relazione con Fabrizio Rosato.

Non resta che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire cosa succederà a Mattia e cosa sceglierà di fare Marina.