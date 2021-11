Nella diciottesima stagione di Tempesta d'amore tornerà un personaggio molto amato dal pubblico molto affezionato alla soap bavarese. Di chi si tratta? Ovviamente di Sandro Kirtzel, meglio conosciuto nel ruolo di Paul Lindbergh. Fino a qualche giorno fa, nei portali tedeschi circolavano delle indiscrezioni, adesso è finalmente ufficiale: Sandro Kirtzel tornerà a Bichlheim, il paesino dov'è situato il Furstenhof, il lussuoso albergo dove s’intrecciano le storie di ogni singolo personaggio della soap tedesca. Lo ha annunciato lo stesso attore in un post su Instagram martedì 2 novembre.

Ad affiancarlo, la protagonista Josie Klee, un'aspirante cuoca che completerà il suo apprendistato al Furstenhof. Un'altra notizia che farà molto piacere ai fan dello storico kolossal tedesco è la gravidanza di Franzi. Proprio in una puntata della stagione 17 di Tempesta d'amore, che andrà in onda nei prossimi mesi in Italia, si parlerà della sua gravidanza e a quanto pare Franzi e Tim diventeranno genitori di una bellissima bambina.

Tempesta d'amore, l'interprete di Paul: 'Sono orgoglioso di tornare a Bichlheim'

Martedì 2 novembre, Sandro Kirtzel ha sorpreso i suoi follower pubblicando una serie di foto e video che lo ritraggono sotto l’insegna di un paesino bavarese dove erge il famoso hotel Furstenhof: 'Orgoglioso di tornare a Bichlheim'.

Con questa esplosiva frase l'attore tedesco ha confermato che tornerà come regular nella soap Tempesta d'amore. Sotto il nome di Paul Lindbergh, l'ormai 31enne interpreterà il protagonista maschile nella stagione 18 della soap bavarese creata da Bea Schmidt, in onda da mercoledì 1° dicembre in Germania. La sua controparte femminile, invece, sarà Josie Klee, interpretata da Lena Conzendorf.

Tempesta d'amore, stagione 18: Josie e Paul sono i nuovi protagonisti

Anche i rumors riguardanti il personaggio di Josie Klee si sono rivelati concreti. Infatti, sarà proprio lei la nuova eroina romantica della diciottesima stagione di Tempesta d'amore, che andrà in onda l'anno prossimo in Italia. La giovane donna ha un grande sogno: vorrebbe completare il suo apprendistato come cuoca con il suo idolo: André Konopka.

Nel giorno del colloquio di lavoro, Josie si trova invischiata in una situazione imbarazzante da cui Paul, trovandosi là per puro caso, la salva. E così, l’aspirante cuoca perde la testa per il suo salvatore, ma puntata dopo puntata si convince che lui non possa ricambiare i sentimenti per un fattore estetico. Un argomento che il giovane Lindbergh ha già affrontato con la defunta Romy. Allora, riuscirà l’aspirante cuoca a conquistare il cuore del padre di Luna? Nel frattempo, l'arrivo di Josie suscita scalpore tra il personale fisso del Furstenhof. Inoltre, Erik Vogt ha una sorpresa per tutti. Per sapere di che cosa si tratta, dovremo aspettare la messa in onda della 18esima stagione di Tempesta d'amore.

Anticipazioni tedesche Tempesta d'amore: la gravidanza di Franzi

Franzi e Tim sono usciti di scena nel finale della 16esima stagione di Tempesta d'amore, ma di loro si parlerà in una puntata della diciassettesima stagione, che sarà trasmessa su Rete 4 i primi mesi del 2022. Infatti, verrà dissipato un dubbio che tiene i fan in sospeso da un bel po’ di tempo: Franzi ha partorito? Dalle anticipazioni tedesche si evince che la moglie di Tim ha dato alla luce una bambina di nome Natalie.