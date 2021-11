Tempesta d'amore torna con un nuovo blocco di puntate dense di suspense e colpi di scena. Le anticipazioni che riguardano le trame degli episodi in programma da lunedì 22 a venerdì 26 novembre su Rete 4 raccontano che Rosalie, per non sporcare l’immagine di Michael, lascerà la Commissione. Nel frattempo Maja si avvicinerà sempre di più a Christoph e gli rivelerà i suoi sospetti sulla faccenda dell’avvelenamento di Selina. L’albergatore vorrà vederci chiaro e preparerà una trappola per Ariane. Più tardi Cristoph ascolterà una telefonata scioccante tra il dottor Kamml e un uomo che vuole impossessarsi del patrimonio di sua zia Annelise.

Tempesta d'amore, spoiler 22-26 novembre: Rosalie si dimette

Maja e Florian, senza coinvolgere Christoph, saranno più determinati che mai nel scoprire se è stata Ariane ad avvelenare Selina. Nel frattempo Rosalie scoprirà che è stato il dottor Kamml a divulgare alla stampa il passato da farmacodipendente di Michael, così la signora Engel si dimetterà dalla Commissione che deciderà chi sarà il nuovo primario e cederà il suo posto a Hildegard. Cornelius, dopo aver appreso che Selina ha accettato di sposare Christoph, farà di tutto per convincere la donna a non compiere questo grande passo. Ariane si renderà conto che la sua migliore amica si sta comportando in maniera evasiva con lei e confiderà le sue preoccupazioni a Erik: sarà convinta che la mamma adottiva di Maja le stia nascondendo qualcosa e vorrà vederci chiaro.

Maja si avvicina al signor Saalfeld

La signorina von Thalheim, nelle prossime puntate della diciassettesima stagione di Tempesta d'amore, cercherà di instaurare un buon rapporto con Christoph. Lo scopo della ragazza sarà quello di scoprire se l’albergatore sa qualcosa di più sin merito ai motivi del collasso avuto da Selina.

Inoltre gli rivelerà che secondo lei la signora Kalenberg ha avvelenato la cipria di Selina con l’Hongo Sombra, un fungo velenoso. Il signor Saalfeld prometterà alla ragazza di indagare fino in fondo e vedere se i suoi sospetti sono fondati.

Tempesta d’amore anticipazioni italiane: Christoph prepara una trappola per Ariane

Il padre dei gemelli Saalfeld penserà spesso a ciò che Maja gli ha detto riguardo alla cipria avvelenata di Selina e si metterà subito all’opera per vedere se è stata proprio Ariane ad avvelenare la sua amata.

Per farlo, si procurerà il fungo Hongo Sombra e lo metterà nel bicchiere d’acqua destinato alla sua nemica. Prima che lei possa berla, l’albergatore le dirà di aver appena messo l’Hongo Sombra nell’acqua. La perfida Kalenberg suderà freddo e Christoph resterà lì impallato a osservare la sua reazione.

Il dottor Kamml telefonerà al signor Luhbach von Rosken per dirgli che è riuscito a trovare un modo per far credere a tutti che è stata sua zia Annelise a commettere il furto. Aggiungerà che presto la dichiarerà incapace di intendere e volere e nominerà lui come tutore per gestire l’immenso patrimonio della povera donna. Subito dopo, il dottor Kamml non si renderà conto che Christoph ha ascoltato tutta la loro conversazione dalla balconata esterna.