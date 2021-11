Il rapporto di amicizia tra Manila Nazzaro e Carmen Russo all'interno del GFVip sembra essere in difficoltà. In particolare Carmen non ha gradito la motivazione con cui l'ex Miss Italia le ha dato un voto "spedendola" in nomination. Dal canto suo, invece, Manila ritiene di non avere fatto nulla di male.

Lo sfogo di Carmen Russo

Al termine della 20^ puntata del GFVip, Carmen Russo è finita in nomination con Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Tra le coinquiline che hanno nominato la ballerina c'è stata anche Manila Nazzaro. Nel post-puntata di venerdì 19 novembre, Carmen si è sfogata con Miriana Trevisan e ha ammesso di esserci rimasta male: "Mi ha dato fastidio la motivazione".

La moglie di Enzo Paolo Turchi era convinta di avere instaurato un bel rapporto di amicizia con Manila all'interno del Reality Show: "Lei mi diceva che ero un esempio, poi mi ha nominata".

La reazione dell'ex Miss Italia

Mentre Carman parlava in cucina con Miriana, Manila ha ascoltato il discorso. Successivamente, l'ex Miss Italia ha deciso di affrontare l'argomento con la coinquilina. Nazzaro ha cercato di spiegare la sua posizione: "Ho beccato una frase che a me fa rabbrividire". La 44enne ha precisato di non essere riuscita a dare un voto agli altri "vip" poiché ha instaurato un bel legame con tutti.

Nel vedere Carmen stizzita, Manila ha risposto: "Qual è il tuo difetto? Tu sei permalosa". Secondo Nazzaro, la ballerina direbbe spesso di non rimanerci male quando finisce in nomination, ma poi puntualmente storce il naso.

Secondo la ex Miss, se due persone si stimano non significa che non si possano nominare a vicenda, poi ha ribadito che lei avrebbe reagito in modo diverso da Russo.

Infine Manila ha invitato Carmen a parlare direttamente con lei anziché sfogarsi con gli altri.

La situazione tra Carmen e Manila

Carmen Russo e Manila Nazzaro all'interno della casa più spiata d'Italia sembravano avere instaurato un bellissimo rapporto.

Le due donne spesso hanno mostrato di essere complici nelle faccende domestiche e nel cucinare pietanze per tutti i compagni d'avventura. Anche per questo motivo la ballerina non si aspettava di essere nominata dall'amica.

Al contrario, Nazzaro ha sostenuto di essere già passata sopra ad altre cose: "Quando è successa la cosa di Raffaella, tu a stento mi salutavi". A questo punto Carmen ha risposto: "Capisco la tua scala di valori, vengo dopo altre persone. Prima pensavo una cosa e ora ne penso un'altra".