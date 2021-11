Nel mentre si avvicina sempre di più la sua nuova esperienza televisiva, Tommaso Zorzi ha lasciato una lunga intervista al settimanale Chi. L'influencer debutterà alla conduzione del programma Drag Race Italia il 19 novembre su Discovery+. Un progetto che il 26enne ha accettato con entusiasmo, dopo aver archiviato le recenti esperienze televisive a Mediaset non senza strascichi polemici. "Sono stato io a voler chiudere la striscia quotidiana su Italia 1 e me ne sono pentito" - ha spiegato il milanese precisando che non si è trattato di un problema di ascolti.

"Ho dato l'opportunità a chi mi critica di parlare contro di me" - ha aggiunto il vincitore della quinta edizione del GF Vip che nella circostanza è tornato a parlare dell'esperienza del reality show riferendo di essere rimasto in buoni rapporti con Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. "Zero rapporti gli altri" - ha rimarcato precisando che il concorrente preferito dell'attuale edizione è Manuel Bortuzzo.

Zorzi: 'Ho rifiutato un programma in prima serata su Italia 1'

Dopo la cavalcata trionfale nella quinta edizione del GF Vip Tommaso Zorzi è stato protagonista di diverse trasmissioni Mediaset. Pochi giorni dopo aver lasciato la casa più spiata dagli italiani è stato investito del ruolo di opinionista de L'Isola dei Famosi, inoltre ha condotto Il Punto Z, un programma on demand, una striscia quotidiana su Italia 1 oltre ad essere ospite fisso del Maurizio Costanzo Show.

"Chiusa l'esperienza al Grande Fratello e dopo un anno di lockdown avevo programmato una vacanza ma, invece, mi sono ritrovato a commentare gente che si trovava in spiaggia in Honduras" - ha aggiunto l'influencer che ha ammesso che in quel momento si sentiva "una rock star del piccolo schermo".

Nell'intervista rilasciata al settimanale, il ventiseienne ha spiegato di aver avuto l'opportunità di condurre un programma in prima serata su Italia 1 ma di aver fatto un passo indietro dopo la terza riunione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Non si trattava di una sola puntata ma di un programma a lunga durata ma non me la sono sentita" - ha precisato Zorzi.

'Mi sarebbe piaciuto condividere l'avventura al GF Vip con Bortuzzo, non ho dato la mano a Salvini al Costanzo Show'

Tommaso si è soffermato anche sulla vincente esperienza al GF Vip. In particolare l'influencer ha dichiarato di essere rimasto in buoni rapporti soltanto con tre ex vipponi.

"Sono in contatto con Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta, con gli altri non ho proprio rapporti" - ha precisato il ventiseienne senza fare giri di parole. Nell'intervista al settimanale Zorzi ha avuto parole di elogio per Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli e ha precisato che il suo concorrente preferito è Manuel Bortuzzo.

"Mi piace il modo con cui ama la vita. Mi sarebbe piaciuto condividere l'esperienza nel reality con lui". Il milanese è tornato anche su alcune critiche ricevute in passato dalla comunità LGBT. "Mi hanno criticato per una pseudo sintonia con Giorgia Meloni, ma io sono in profondo disaccordo con la sua linea politica e quando ho incontrato Salvini al Costanzo Show non gli ho nemmeno dato la mano".