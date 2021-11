Si è svolta ieri sera 27 novembre su Canale 5 la finale di Tu sì que vales, che ha visto trionfare Sadek-Geometrie Variable. Il coreografo francese di fama internazionale ha sbaragliato gli altri 15 concorrenti durante la diretta presentata da Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni. Assente Alessio Sakara per via di un suo progetto personale non specificato, invece era presente, come accaduto per tutta l'edizione dello show di Canale 5, Giulia Stabile.

La vincitrice di Amici 20, che nel pomeriggio ha ringraziato mezzo social Maria De Filippi per la possibilità che le ha offerto, nel suo tailleur viola ha accompagnato tutte le esibizioni con applausi e con la sua iconica risata, ma sui social sono arrivate anche alcune critiche, poiché in molti non hanno ritenuto non utile la sua presenza.

Critiche per Giulia dal mondo del web

'Questa qui vicino Belen è utile quanto una forchetta nel brodo', ha scritto un utente su Twitter, commentando la presenza di Giulia Stabile accanto ai presentatori ufficiali di Tu sì que vales. Il motivo della presenza della ballerina durante la diretta della finale non è stato considerato ben chiara alla maggior parte del pubblico da casa: alcuni utenti social hanno scritto di non avere compreso come mai la romana diciannovenne sia stata relegata al silenzio per tutta la puntata.

Alcuni fan di Giulia sono subito intervenuti per difendere la giovane artista, sottolineando appunto l'inesperienza di Stabile nel settore, anche se pian piano la giovanissima sta prendendo confidenza con le conduzione, prova ne sono le interviste che conduce su Witty.tv per la sua rubrica 'Intervista Stabile'.

Inoltre, i sostenitori della giovane romana hanno ricordato, qualora ce ne fosse il bisogno, che la professione di Giulia è il ballo. E con dispiacere, sempre sui social, è stata accolta da alcuni la notizia che non ci sarebbe stata alcuna esibizione della danzatrice.

Belen 'materna' con Giulia

Su Twitter qualcuno ha scritto di aver scorto tra il pubblico di Tu sì que vales la presenza dei genitori di Giulia e quella di Sangiovanni con i suoi genitori, cosa non confermata dai diretti interessati ma possibile visto che i sei - la sera prima - sarebbero stati avvistati a cena tutti insieme in quel di Roma. Intanto molti hanno notato l'atteggiamento "materno" che Belen Rodriguez ha avuto con la ragazza.

In più di un'occasione, la show-girl argentina ha coinvolto Giulia rivolgendosi a lei, accarezzandola e muovendo con lei qualche posso di danza in base alle esibizioni dei concorrenti.

In ogni caso, al di là delle critiche, spesso altra faccia della medaglia relativa all'esposizione mediatica, Giulia ha accumulato moltissime esperienze, che vanno anche oltre la sua arte e anche Tu sì que vales rappresenta per lei un ottimo trampolino di lancio.