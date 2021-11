Sono stati sufficienti pochi secondi di una Instagram Story postata da Giulia Stabile per mandare in brodo di giuggiole i fan dei 'Sangiulia', così come vengono chiamati affettuosamente la ballerina e Sangiovanni. La vincitrice di Amici 20 in mattinata aveva fatto sapere ai suoi fan che era il compleanno di mamma Susi, ma il momento più bello è giunto di sera, quando è arrivato il momento di festeggiare. Intorno al tavolo di un ristorante di Roma si sono ritrovati i genitori di Giulia e i genitori di Sangio: i fan della coppia hanno esultato di gioia nel vedere come la relazione tra i due ragazzi sia crescita, diventando sempre più matura.

Giulia e Sangio sempre più uniti

Solo un anno fa, Giulia Stabile parlando con Maria De Filippi all'interno della casetta che ha ospitato lo scorso anno i talenti di Amici affermava di non essere per nulla fortunata in amore. Oggi per lei le cose sono radicalmente cambiate, tanto che la sua relazione con Sangiovanni è diventata molto seria a punto di coinvolgere anche le famiglie. Infatti come mostrato dalla ballerina, nella serata di ieri, un giorno particolare per la famiglia Stabile visto che era il compleanno della signora Susi, i Damian hanno festeggiato con loro.

Nei pochi frammenti mostrati da Giulia, la serenità e la felicità di tutti i commensali è palpabile. Sangiovanni scherza con il papà della fidanzata, la mamma di Giulia apostrofa scherzosamente il marito, si sente papà Damian cantare la canzoncina per augurare buon compleanno a Susi, la mamma del cantante ride lieta e non manca l'iconica risata della giovane romana che ormai è una professionista di Amici.

Insomma è un quadretto perfetto tanto che anche Giulia stessa si sente tranquilla a tal punto di condividere il momento di famiglia con i follower.

Reunion Stabile-Daminan

La gioia dei fan della coppia è esplosa su Twitter: la reunion Stabile-Damian era attesa da tempo, anche perché i genitori dei due ragazzi hanno instaurato anche un ottimo rapporto con i fan dei figli mettendo in luce come Sangiovanni e Giulia siano cresciuti in un ambiente amorevole.

Ora più che mai è evidente che il cantante e la ballerina sono innamorati e uniti: nonostante la loro giovane età, pare che i sentimenti che li legano siano maturi. Sangio stesso ha detto che per lui non esiste il solo divertimento, ma l'amore vero.

E adesso i fan hanno un altro sogno che potrebbe avverarsi stasera. In prima serata su Canale 5 ci sarà la finale di Tu sì que vales.

Giulia sarà tra i conduttori e i sostenitori di Sangiovanni sperano di poterlo vedere esibirsi sul palco come ospite d'onore. Magari i Damina sono giunti a Roma anche per assistere allo show con i genitori di Giulia. Le risposte per questo ultimo dubbio arriveranno stasera.