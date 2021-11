L'edizione numero 20 di Amici ha regalato al pubblico tanti talenti. Non solo i cantanti e i ballerini giunti alla finale hanno lasciato il segno nell'ambito dell'arte per la quale si erano presentati al programma, ma anche coloro i quali sono dovuti uscire prima. Questo è il caso di Samuele Barbetta che nella puntata del 6 novembre di Tu sì que vales - su Canale 5 - si è presentato come concorrente, non lo ha fatto da solo ma con la sua compagnia di ballo, i 'De Anima'.

Barbetta ha raccolto il consenso di tutti i giudici e i complimenti di Maria De Filippi.

Sam da Amici 20 a Tu sì que vales

Grandi emozioni ieri sul palco di Tu sì que vales: lo show del sabato sera ha avuto tra i suoi concorrenti un volto già noto al pubblico di Canale 5, ossia l'ex ballerino di Amici 20 Samuele Barbetta. Il giovane, classe 1997, però stavolta non si è esibito da solo ma con un a compagnia di danza, il cui nome è De Anima, di cui è anche direttore artistico oltre che componente. Il musical in chiave moderna portato in trasmissione ha ricevuto complimenti da parte di tutti che si sono espressi positivamente, compresa la giuria popolare che però non ha dato parere unanime.

'Sei sempre più bravo', ha detto Maria De Filippi che da sempre ha creduto nel talento del giovane, voluto fortemente dentro la sua scuola lo scorso anno.

'Ho sempre pensato, da quando ti ho visto, che il tuo mestiere sarebbe stato questo', ha detto poi la conduttrice, riferendosi anche al fatto che le qualità da coreografo di Sam erano già state messe in luce durante il talent, tant'è che fu proprio lui a firmare la coreografia di 'Primavera', ballata da Giulia Stabile. Per mezzo di tale ballo, Sam e Giulia, avevano raccontato la triste vicenda del bullismo di cui la vincitrice di Amici è stata vittima.

L'abbraccio di Samuele e Giulia Stabile

A proposito di Giulia Stabile, co-conduttrice di Tu sì que vales, Sam non ha lasciato lo studio senza salutarla. I due ballerini, protagonisti di molte coreografie ad Amici durante il percorso all'interno della scuola, si sono stretti in un caloroso abbracci: la romana non ha mancato di dire la suo 'Mind of', come spesso lo chiama riferendosi al nome con sui si appella il ballerino padovano su Instagram, quanto gli vuole bene.

Anche Rudy Zerbi non ha mancato di complimentarsi con Sam per il modo in cui riesce a portare avanti la sua arte. D'altra parte dopo Amici, Barbetta non si è mai fermato. Oltre a numerosi stage, è stato di rilievo anche il video postato su YouTube dove Sam balla sulle note di "Guccy bag" di Sangiovanni, hit che da poco ha ottenuto il riconoscimento di disco di platino.