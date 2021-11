Nella puntata di Uomini e donne appena andata in onda su Canale 5, è scoppiato il caos, dopo che Diego Tavani ha fatto dietro front ed ha deciso di non uscire dal programma con Ida Platano. Un vero e proprio colpo di scena che ha visto gran parte del pubblico prendersela con il cavaliere romano dandogli del falso sui social. Se sino a qualche attimo prima, Diego pareva essere molto amato e apprezzato dai telespettatori, dopo quanto accaduto in puntata non pare essere più così. Sui social molti sono stati i commenti negativi su di lui.

Ida e Diego lasciano U&D? Sembra di sì ma c'è un colpo di scena

Quanto accaduto nella puntata di Uomini e donne andata in onda oggi 18 novembre ha dell'incredibile. Il pubblico si è stupito ben due volte. La prima nel momento in cui a centro studio, Ida Platano ha dichiarato di voler uscire immediatamente dal programma con Diego Tavani.

Nessuno se lo aspettava, visto che nella puntata precedente, la dama pareva ancora titubante. Sta di fatto che la dichiarazione di Ida ha colto di sorpresa anche Diego, il quale però ha risposto 'sì'. Fin qui tutto bene, visto che per la coppia, c'è stata pure la famosa cascata di petali rossi. Tutto è precipitato nel momento della loro uscita dallo studio. Prima di uscire, Ida ha voluto chiarire con Tina, a causa di alcune frasi che l'opinionista le aveva rivolto la volta precedente.

Le due hanno discusso animatamente, mentre Diego è rimasto qualche passo indietro ad assistere alla scena. Scena che a quanto pare non è piaciuta al cavaliere, il quale ha chiesto a Maria di poter tornare a sedersi.

Scoppia il caos a U&D: Diego fa dietro front e non esce con Ida

Ecco qui il secondo colpo si scena della giornata.

Diego ha usato delle parole che hanno fatto intendere a tutti il suo desiderio di fare un passo indietro e di non voler più lasciare il programma con Ida. Un ripensamento insomma, forse perché spaventato dall'idea di uscire. Tutti sono rimati perplessi, in primis Ida Platano. Inevitabilmente, tutti hanno cominciato ad attaccare Diego, il quale ha cercato di giustificarsi, senza successo.

È stato pure rimandato il video di quanto accaduto pochi minuti prima e le parole di Diego effettivamente, esprimevano il suo desiderio di restare in trasmissione. Un bel caos quindi, che ha portato il pubblico che segue quotidianamente il dating show di Maria De Filippi, a riversarsi sui social per commentare.

“Io mi voglio risedere, perché visto come stanno le cose, non mi sento di muovermi adesso…” #UominieDonne pic.twitter.com/zHeAvDlcCQ — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 18, 2021

Sui social piovono commenti negativi su Tavani: 'Diego sei falso'

Gran parte del pubblico è rimasto perplesso vedendo la puntata. In particolare, sui social, anche gli utenti che in genere criticano Ida, questa volta si sono mostrati solidali con lei.

Per Diego che, sino a poco prima si dichiarava innamorato di Ida, sono arrivati duri commenti. Alcuni utenti hanno scritto: "Diego sei falso", altri ancora hanno dato del 'pazzo' al cavaliere. Alcuni invece, si chiedono come sia possibile che l'uomo, dopo aver dichiarato amore a Ida solo cinque minuti prima, abbia cambiato idea così improvvisamente. Scorrendo tutti i commenti apparsi nel post puntata, si intuisce come gran parte del pubblico di U&D sia rimasta delusa dal cavaliere romano. Ora resta da capire come si evolverà la situazione tra Diego e la dama bresciana anche se, dando uno sguardo a ciò che è già stato registrato, tra i due non tornerà il sereno.