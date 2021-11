Isabella Ricci continua a essere la dama di Uomini e donne più chiacchierata di questa edizione. Costantemente al centro dell'attenzione per le sue diatribe con Gemma Galgani, in queste ultime settimane ha fatto molto parlare di sé per le dichiarazioni rilasciate sul conto di Giorgio Manetti, ex della dama torinese. I due, in diverse interviste, si sono fatti dei complimenti reciproci e sui social l'ex di Gemma ha cominciato a "corteggiare" velatamente la dama Isabella Ricci.

Isabella Ricci e Giorgio Manetti: scambio di complimenti

Nel dettaglio, in un'intervista di qualche tempo fa Giorgio aveva ammesso di essere nuovamente single e che se proprio dovesse scegliere di corteggiare una delle dame presenti attualmente nel parterre di Uomini e donne over, opterebbe per Isabella.

L'ex fidanzato di Gemma, infatti, ritiene che la dama abbia tutte le carte in regola per conquistarlo e potrebbe essere una partner perfetta per lui.

A distanza di qualche settimana anche Isabella ha ricambiato i complimenti per Giorgio e intervistata dal magazine di Uomini e donne ha ammesso che le piacerebbe poterlo conoscere, anche per capire se c'è davvero feeling.

L'ex di Gemma sarebbe interessato alla dama Isabella di U&D

Parole che non sono passate inosservate e che hanno scatenato anche un vespaio di polemiche in studio.

Le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne, infatti, rivelano che Isabella si è trovata al centro delle polemiche proprio per queste sue dichiarazioni su Giorgio Manetti.

A quanto pare la dama è stata duramente attaccata e criticata in studio dopo aver svelato di voler conoscere meglio l'ex fidanzato di Gemma Galgani e c'è da scommettere che la prima a non avere gradito sia stata proprio la dama torinese, presente da oltre un decennio nel parterre del trono over.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle ultime ore numerosi fan di Uomini e donne hanno notato che Giorgio Manetti ha cominciato a "corteggiare" la dama Isabella anche sui social.

Giorgio Manetti 'corteggia' Isabella sui social

Essendo single da un po' di tempo, dopo aver chiuso la relazione intrapresa post addio alla trasmissione Mediaset, Giorgio è "tornato sul mercato" ed ha cominciato a seguire la dama Isabella su Instagram.

L'ex fidanzato di Gemma non ha risparmiato numerosi "mi piace" alle foto che in queste settimane ha pubblicato Isabella su Instagram, confermando di fatto il suo interesse nei confronti della dama.

Intanto dalle anticipazioni di Uomini e donne delle ultime registrazioni emerge che, nonostante questo interesse reciproco, al momento Giorgio non si è presentato in studio.

Il cavaliere, infatti, aveva ammesso di aver chiuso con la trasmissione, ma chissà se Isabella gli farà cambiare idea.