Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda dall'8 al 12 novembre 2021 su Canale 5, rivelano che ci saranno un po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul percorso di Biagio, che si ritroverà al centro di una polemica dopo essersi reso protagonista di un episodio poco galante verso le sue ex dame. Spazio poi alle diatribe tra Ida Platano e Tina Cipollari che, questa volta, si ritroveranno ai ferri corti in studio.

Biagio scatena una polemica in studio: anticipazioni Uomini e donne 8-12 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste nella settimana 8-12 novembre rivelano che Biagio si ritroverà al centro dello studio e ammetterà di essere deluso dal comportamento delle sue ex pretendenti.

Il motivo? Il cavaliere sostiene di essere stato sfruttato dalle sue ex e addirittura arriverà a fare il conto dei soldi spesi per cene, aperitivi e uscite varie fatte con le sue ex pretendenti.

Una situazione decisamente di cattivo gusto quella che vedrà protagonista Biagio, il quale finirà per essere pesantemente attaccato e criticato dalle sue ex dame, in primis Isabella Ricci.

Per il trono classico, invece, occhi puntati sul percorso di Andrea Nicole. Gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che la tronista è uscita in esterna con Ciprian, ma questa volta non ci sono stati baci.

Andrea Nicole non bacia Ciprian in esterna: spoiler U&D

Il motivo? Andrea ha preferito non spingersi oltre, sebbene il bacio sia stato ormai sdoganato con Ciprian, perché vuole provare a costruire qualcos'altro e non fermarsi solo al semplice bacio.

Insomma la tronista intende conoscere meglio i suoi pretendenti e cercare così di andare al di là dell'aspetto fisico.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste dall'8 al 12 novembre 2021, rivelano che si tornerà a parlare anche del percorso di Ida Platano.

La dama, dopo aver chiuso la sua frequentazione con Marcello, sarà al centro dell'attenzione per la sua nuova frequentazione con Diego.

Ida lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne 8-12 novembre

Tra i due tutto sembrava procedere per il verso giusto ma, nel corso della registrazione che sarà trasmessa nei prossimi giorni su Canale 5, si scoprirà che qualcosa è andato storto e che il loro rapporto è già in bilico.

Immediata la reazione di Tina Cipollari, la quale sarà molto dura e critica nei confronti di Ida Platano, al punto da "costringere" la dama ad abbandonare le riprese di Uomini e donne.

Ida, infatti, uscirà diverse volte dallo studio dopo essere stata attaccata dall'opinionista che ormai, da un po' di tempo, non perde occasione per punzecchiare la dama amica di Gemma Galgani.