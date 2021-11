Non sta vivendo momenti lieti Gemma Galgani a Uomini e donne: la dama torinese ha chiuso di recente la frequentazione con Costabile con il quale sembrava andare tutto per il meglio e per di più si ritrova a contrastare gli attacchi di Tina Cipollari e i frequenti battibecchi con Isabella Ricci. Intervistata dal Magazine ufficiale del dating show, Gemma ha raccontato il suo stato d'animo ma non si è tirata indietro quando c'è stato da commentare il desiderio espresso da Isabella di conoscere Giorgio Manetti, suo ex amore. Galgani non ha nascosto il suo fastidio al riguardo.

L'amarezza di Gemma per la fine della storia con Costabile

"Mi sento stranita, amareggiata e sorpresa. D’altronde a chi fa piacere essere lasciata" , ha dichiarato Gemma a Uomini e Donne Magazine affermando che la fine della storia con Costabile l'ha scossa. La dama era convinta che con il cavaliere avrebbe potuto costruire qualcosa mentre in pochissimo tempo tutto è finito, poiché Costabile ha preferito girarle le spalle piuttosto che dialogare per cercare di risolvere i dissapori. "Le mie lacrime sono scaturire dall’ennesima delusione per me stessa", ha detto Galgani aggiungendo che Tina Cipollari stavolta ha sbagliato, perché a chiudere la frequentazione non è stata lei ma Costabile.

Insomma, pare proprio che la storia nata sotto i migliori auspici si sia chiusa in maniera repentina lasciando l'amaro in bocca a Gemma, la quale ha anche altre fonti di fastidio in trasmissione.

E uno di questi è senza dubbio Isabella Ricci, la quale ha dichiarato di recente il suo interesse a conoscere Giorgio Manetti, proprio l'uomo che più di ogni altro all'interno del programma ha fatto battere il cuore della torinese.

Gemma mette in dubbio il comportamento di Isabella

"Ma davvero qualcuno crede che Isabella voglia conoscerlo solo in amicizia e, come lei ha sottolineato, per farsi dare qualche suggerimento a difesa degli attacchi di Gianni?", si è chiesta ironicamente Gemma nel corso della sua lunga intervista.

Galgani è convinta che ci sia dietro queste dichiarazione della dama dell'altro. Insomma, la torinese ha ammesso che le darebbe fastidio vedere Isabella e Giorgio vicini." Credo che la sua sia stata una mossa da stratega, ma scontatissima", ha aggiunto la dama dalle cui parole traspare il grande astio con Ricci.

Secondo Gemma il vero intento di Isabella sarebbe quello di mettersi in evidenza e allo stesso tempo screditare lei.

Inoltre, Gemma ha smentito categoricamente ogni possibile complotto con Armando e Biagio ma c'è da giurare che gli scontri tra le due dame non mancheranno neanche nelle prossime puntate del dating show.