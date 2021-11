Venerdì 5 novembre il cast di Uomini & Donne si è ritrovato per registrare una nuova puntata del dating show. Le anticipazioni che circolano in rete informano che Andrea Nicole e Roberta sono parecchio combattute e per questo lontane da una scelta. Per gli Over, invece, a farla da padrone è stato lo scontro tra Armando e Marcello.

Sviluppi nel Trono Classico di U&D

Gli addii di Joele e Matteo e il debutto di Ranieri non hanno tolto attenzioni alle due donne del Trono Classico. La puntata di U&D che è stata registrata il 5 novembre, infatti, è stata ampiamente dedicata alle troniste e ai dubbi che nutrono nei confronti dei loro corteggiatori.

Andrea Nicole, ad esempio, è rimasta spiazzata dalla notizia che Ciprian intende lasciare il programma dopo non essere stato portato in esterna. Spronata da Maria De Filippi la ragazza ha avuto un confronto con il suo spasimante dietro le quinte e poi entrambi sono rientrati in studio.

Di fronte alla freddezza del giovane che le piace, la milanese non è riuscita a trattenere le lacrime e questo ha un po' impensierito Alessandro.

Anche Roberta è tra due fuochi: se in esterna ha baciato Samuele, è davanti alle telecamere che la romana ha ribadito di provare un forte interesse anche per Luca.

Le scelte delle due troniste, dunque, sono ancora lontane.

Le chiacchiere sul 'gabbiano' di U&D

I fan di U&D erano particolarmente curiosi di leggere le anticipazioni della registrazione del 5 novembre, perché nello stesso pomeriggio in rete ha cominciato a circolare un Gossip inaspettato: Giorgio Manetti ha iniziato a seguire e a mettere "mi piace" a Isabella su Instagram.

Visto questo "corteggiamento" social, in tanti si sono chiesti se l'ex di Gemma stesse preparando il terreno per un suo clamoroso ritorno nel dating show. Gli spoiler della puntata che Maria De Filippi ha registrato venerdì scorso, però, smorzano la fantasia degli spettatori: il "gabbiano" non era in studio e di lui non si è proprio parlato.

Non è da escludere che in futuro le cose possano cambiare in questo senso, ma per ora il pubblico di Canale 5 dovrà continuare a fare a meno di uno dei protagonisti assoluti delle ultime edizioni.

Ida e Diego ai ferri corti dopo la scelta a U&D

Tra gli altri argomenti che sono stati trattati nel corso della puntata di U&D registrata il 5 novembre c'è anche il controverso rapporto tra Ida e Diego.

A una settimana di distanza dalla scelta e dal ripensamento di lui, non ci sono stati sviluppi positivi: chi ha partecipato alle riprese di venerdì racconta che Platano e Tavani hanno litigato davanti alle telecamere e poi hanno lasciato separatamente lo studio.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, prima ha avuto un'accesa discussione con Tina Cipollari per aver evitato l'ingresso in passerella con un sottofondo musicale scelto dalla bionda vamp e poi ha accettato la corte di un signore che fisicamente non l'ha colpita ma al quale non vuole togliere una possibilità di conoscenza lontano dai riflettori (il tutto mentre nel suo cuore c'è ancora Costabile).

Un cavaliere del quale si è parlato a lungo è Marcello.

L'ex di Ida ha interrotto la frequentazione con Jennifer e ha annunciato il suo addio al dating show. Armando l'ha criticato dicendo che sarebbe ancora legato all'ultima donna che ha amato e per dimostrare ciò ha mostrato una foto risalente all'estate scorsa. Messina ha smontato la teoria di Incarnato e ha ottenuto le sue scuse dopo che Maria De Filippi e gli opinionisti hanno spinto affinché ciò accadesse.