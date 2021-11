Si sta muovendo qualcosa tra Giorgio Manetti ed Isabella Ricci? Stando a dei particolari che hanno colto i fan di U&D, non sarebbe da escludere una futura frequentazione tra l'ex di Gemma e la sua rivale numero uno. Amedeo Venza, infatti, si è fatto portavoce della notizia del giorno: il toscano ha iniziato a seguire la dama su Instagram e a mettere "mi piace" ai suoi ultimi post. La protagonista del Trono Over, inoltre, si è detta favorevole ad un incontro con il "gabbiano" davanti alle telecamere.

Segnali di intesa a distanza tra due protagonisti di U&D

Giorgio manca dagli studi di U&D da qualche anno, ma i giornalisti e i fan del programma non hanno mai smesso di tenerlo d'occhio.

Da quando è tornato single, poi, Manetti è finito costantemente al centro del Gossip per un possibile ritorno nel cast del dating-show che gli ha dato fama e popolarità, quello che gli ha permesso di legarsi sentimentalmente a Gemma Galgani.

Nell'ultimo periodo, inoltre, il "gabbiano" ha riempito di complimenti una dama del parterre che la sua ex mal sopporta: si tratta di Isabella Ricci, la donna che in questi mesi è diventata l'antagonista numero uno della "regina" del Trono Over.

Dopo aver letto le belle parole che il toscano le ha dedicato in un'intervista, la protagonista del format Mediaset si è esposta per dirsi favorevole ad un incontro con lui, anche solo in amicizia.

I gesti social che scatenano gli spettatori di U&D

Al termine della puntata di U&D che è andata in onda il 5 novembre, in rete ha cominciato a circolare una notizia piuttosto interessante su alcuni storici protagonisti del cast.

Tra le Stories che Amedeo Venza ha pubblicato in queste ore, spicca quella in cui fa notare: "Giorgio Manetti ha iniziato a seguire Isabella su Instagram e a bombardarla di like".

L'influencer, inoltre, ha condiviso i fermo immagine di alcuni dei "mi piace" che l'ex di Gemma ha messo alle foto che Ricci posta sul proprio account, soprattutto a quelle in cui si mostra in tutta la sua bellezza.

Il pugliese, inoltre, ha usato una pungente ironia quando ha provato a giustificare l'avvicinamento social del "gabbiano" alla rivale di Galgani: "Dai Giorgio, che così ti fanno fare la passerella e ritorni a fare le tarantelle anche tu".

Insomma, non è da escludere che nel prossimo futuro il toscano possa ripresentarsi negli studi Elios per incontrare Isabella, l'unica dama che ha catturato la sua attenzione da quando ha abbandonato il programma di sua spontanea volontà qualche anno fa.

I trascorsi con Gemma, 'regina' di U&D Over

Se da un lato c'è Isabella che apre ad una futura conoscenza, dall'altro c'è Giorgio che la riempie di complimenti nelle interviste e che inizia a darle attenzioni sui social network.

Questo palese avvicinamento, dunque, secondo i fan di U&D potrebbe essere l'anticipo di un colpo di scena che molti di loro aspettano da anni: il ritorno nel cast di Manetti.

Qualora il "gabbiano" rientrasse davvero in trasmissione, ritroverebbe Gemma a qualche anno dal loro ultimo incontro.

Come lui stesso ha dichiarato alla stampa, da quando Galgani si è rifatta seno, labbra e viso, il toscano fatica a riconoscerla, soprattutto perché affidandosi alla chirurgia sta dimostrando di non accettare il tempo che passa e l'età che ha.

Al contrario del pensiero che ha espresso sulla torinese, è a Ricci che Giorgio non ha risparmiato lusinghe, sia per l'eleganza che ha nel portamento e nell'abbigliamento che per l'educazione che sfoggia davanti alle telecamere, anche quando viene ingiustamente criticata da Gemma, da Armando Incarnato oppure dall'opinionista Gianni Sperti.