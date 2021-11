È giunta la resa dei conti tra Alex Belli e Aldo Montano, al rinnovato GF vip, a margine dello scontro verbale di cui sono di recente stati protagonisti nella Casa i due gieffini. L'occasione è un faccia a faccia tra i due nella nuova puntata del reality, in cui Aldo ha porto delle scuse pubbliche rispetto all'alterco con Alex. Un gesto che il fotografo ha contestato fermamente, ritenendolo tardivo, in quanto pensato per il consenso del pubblico e non sentito nei suoi riguardi.

Chiamati a discutere in diretta tv sulle loro responsabilità rispetto al loro discusso alterco di questi giorni, finito nel mirino di una polemica social, Alex e Aldo sono tornati a scambiarsi a vicenda l'accusa di finzione in tv.

Tuttavia, il confronto, si conclude con un freno allo scontro tra i due: arriva la stretta di mano tra i gieffini voluta da Belli, ma di tutta risposta Aldo dichiara di non ricambiare il sentimento d'amicizia all'ormai ex amico. Nel frattempo, il pubblico si scatena tra le reazioni più disparate, dividendosi a metà tra i due "maschi alpha" della Casa.

Gf vip, Alex Belli e Aldo Montano a confronto

La nuova puntata del Gf vip 6 del 5 novembre 2021, è segnata dall'atteso confronto tra Alex Belli e Aldo Montano sul recente alterco che li ha visti sfiorare una rissa nel giardino della Casa. Parte, quindi, con l'rvm dei fatti oggetto di discussione, contenente la clip emersa alla 15° puntata del reality.

Nel video in questione Alex invita Gianmaria Antinolfi a non parteggiare per Aldo, che gli darebbe del falso alle spalle, per poi rispedire le accuse di ipocrisia allo schermitore in un confessionale di fuoco.

Parole che, all'indomani della puntata, scatenano l'attacco fisico di Aldo su Alex, tanto discusso in questi giorni.

Una scena che divide a metà l'opinione dell'occhio pubblico tra gli ormai due nemici giurati nella Casa e su cui i diretti interessati poi non riescono a non scontrarsi ancora, nel corso della diretta tv.

Montano porge le scuse: Belli lo affonda

Il confronto sull'alterco delle polemiche parte con Aldo Montano che esaudisce la richiesta inoltratagli più volte in settimana, da Alex Belli.

Lo sportivo rivolge, cioè, le sue scuse al fotografo per aver alzato le mani su di lui, istigandolo allo scontro fisico: "Chiedo scusa per il mio comportamento sopra le righe, a te, la mia famiglia e al pubblico". Scuse che Alex ritiene tardive, dal momento che gli sono giunte a diversi giorni dall'alterco.

Il confronto, poi, si fa dai toni sempre più accesi, con Aldo che motiva l'aggressività riservata al fotografo nell'alterco. Lo sportivo, alludendo al confessionale in cui Alex gli ha dato dell'ipocrita nel mezzo del party di Halloween nella Casa, dichiara a Belli: "Non vai in confessionale a vomitare in stato di ubriachezza su di me, ma vieni da me a parlare. Hai tirato fuori la mascherina".

"Sei tu che hai tirato fuori l'uomo... la parte offesa sono io -ribatte contrariato, Alex-. Quando vengo a sapere che il mio amico mi ha definito falso-ipocrita, ci rimango male. C'hai la coda di paglia, Aldo": E ancora: "Ti alzi al mattino che mi vuoi dare gli schiaffi in faccia, tu del mondo dello sport. Tu che professi fair-play. Sii uomo, eccolo! Sei capace solo di darmi gli schiaffi". Poi, infierisce ancora sullo schermitore, dandogli del doppiogiochista a fin di consensi: "Sono 4 giorni che ti cerco, per parlarti e aspetto le tue scuse. In più aspetti la puntata del venerdì sera, per farmi le scuse, solo per ripulirti!". "Sono più sportivo di te, caro Aldo!", conclude Alex ai danni di Aldo.

Gf vip, amicizia chiusa tra Alex Belli e Aldo Montano

A questo punto l'opinionista Sonia Bruganelli, dallo studio, incalza sul caso del momento Gianmaria Antinolfi, che a detta di lei avrebbe aizzato Alex contro lo schermitore riferendogli che Aldo lo definisse falso alle spalle, in confidenza con altri gieffini nella Casa.

Chiamato in discussione, di tutta risposta, Gianmaria Antinolfi, si scrolla di dosso il ruolo della talpa nel caso Montano-Belli. Dichiara a voce alta che ci sia stato un malinteso con Belli al party di Halloween. L'imprenditore, parlando ad Alex per chiarire la sua posizione, dichiara testualmente: "Mi dispiace per il malinteso". Gianmaria quindi non avrebbe voluto riferire ad Alex che Aldo parlasse male di lui alle spalle con terzi, nella Casa.

Ma Alex resta della sua convinzione: Montano sarebbe uscito fuori per l'uomo che è realmente al di là dell'aplomb di campione olimpico, negandogli per diversi giorni un chiarimento civile e persino il saluto, dopo l'alterco. Tuttavia, è lo stesso Alex a mettere poi un punto allo scontro con lo schermitore, porgendo la mano ad Aldo. I due si stringono la mano in segno di pace, ma con riserva da parte di Montano. "Ti voglio bene Aldo, a me dispiace", dice Alex allo schermitore, che invece dichiara chiusa la loro amicizia: "Io no. Con te è chiusa".

Il pubblico, intanto, appare diviso a metà tra i due protagonisti del discusso alterco registratosi al Gf vip 6: se da una parte c'è chi si schiera dalla parte dello schermitore, ritenendo l'attore un abile e pungente provocatore, dall'altra parte c'è chi invece nel bene e nel male appoggia l'attore rispetto all'aggressività fisica e verbale mostrata da Aldo nei suoi riguardi, nel reality.