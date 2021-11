Tante novità catalizzeranno l'attenzione dei fan di Uomini e donne durante le nuove puntate trasmesse nel mese di novembre sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler del dating show condotto da Maria De Filippi rivelano che Tina Cipollari continuerà a prendersi gioco di Gemma Galgani. La tronista Andrea Nicole Scavuzzo, invece, scoppierà a piangere in quanto incompresa da Ciprian Aftim.

Uomini e Donne: Tina Cipollari prende in giro Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulle puntate trasmesse a novembre in prima visione tv si soffermano su Gemma Galgani, grande protagonista del dating show.

Dai dettagli forniti dal "Vicolo delle News", si evince che la dama continuerà a tenere alta l'attenzione dei telespettatori grazie alle sue vicende. La Galgani, infatti, deciderà di non scendere dalla passerella per evitare di essere presa in giro da Tina Cipollari. Un gesto che infurierà la collega di Gianni Sperti, che deciderà lo stesso di dedicarle la canzone "Sei rimasta sola", alludendo alla fine della sua frequentazione con Costabile.

In seguito, l'ex di Giorgio Manetti deciderà di dare una possibilità ad un cavaliere giunto apposta in studio per fare la sua conoscenza. Gemma dimostrerà di essere molto incuriosita dal fatto che il nuovo arrivato, che usa spostarsi con il camper attraverso l'Italia, nonostante non sia scattata la scintilla.

Ciprian non si presenta nello studio di U&D, la tronista corre a riprenderselo

Inoltre grande protagonista delle puntate di novembre di U&D sarà il percorso di Andrea Nicole, la prima tronista transgender. In particolare, la ragazza non vorrà uscire con nessuno dei suoi pretendenti, tanto che in puntata si presenterà solo Alessandro mentre Ciprian avviserà la redazione che non sarebbe più tornato in studio.

La tronista, a questo punto, deciderà di lasciare lo studio per andare a riprendersi il corteggiatore di origini rumene, nonostante dichiari a Maria De Filippi che ha fatto una figuraccia visto che si era detto innamorato pochi giorni prima.

Andrea Nicole piange in quanto incompresa da Aftim

Ed ecco che i due ritorneranno in studio, dove Andrea Nicole si metterà a piangere per non essersi sentita affatto compresa da lui.

Inoltre, la tronista apparirà molto demoralizzata per la conversazione appena avuta con Ciprian, nonostante sia convinta della veridicità dei suoi sentimenti. Alla fine, Aftim chiederà a Maria De Filippi di mettere una canzone di Fedez per poi invitare la Scavuzzo a ballare al centro dello studio.

In attesa di vedere tutti questi colpi di scena, si ricorda che U&D è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:45 su Canale 5.