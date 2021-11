Molte novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne trasmesse a novembre su Canale 5. Gli spoiler del dating show di Maria De Filippi raccontano che Gemma Galgani sembrerà pronta a tornare insieme a Costabile. Marcello Messina, invece, resterà ancora single dopo l'addio a Marika.

Uomini e Donne: Tina accusa Gemma di essere più interessata alla sedia che a Costabile

Le anticipazioni di Uomini e donne incentrate sulle nuove puntate che i fan avranno modo di vedere a novembre sui teleschermi italiani si soffermano su Gemma Galgani, l'indiscussa protagonista da ormai dieci anni del trono over.

La dama tornerà a parlare della sua relazione con Costabile, che si è interrotta improvvisamente. La torinese, infatti, accuserà il suo pretendente di mancanza di attenzioni nei suoi riguardi, lasciandolo esterrefatto. Per questo motivo, l'uomo deciderà di mettere fine alla loro conoscenza a seguito del suo sfogo.

Nella discussione interverrà anche Tina Cipollari, che fin da subito non ha creduto all'interessamento di Gemma. Secondo l'opinionista, la dama sarebbe più interessata a restare nel programma che legarsi ad un uomo. Un'accusa condivisa anche da Costabile, che deciderà di prendere le distanze da lei.

Galgani vuole recuperare il rapporto con il cavaliere: puntate novembre di U&D

Nelle puntate di novembre di U&D, Gemma apparirà molto dispiaciuta per il comportamento assunto con Costabile, tanto da scoppiare a piangere in più di un'occasione.

La dama, infatti, deciderà di tornare sui suoi passi, porgendogli le sue scuse dopo che aveva messo in dubbio i suoi sentimenti. Galgani sarà desiderosa di recuperare il rapporto con l'affascinante cavaliere, che aveva addirittura ventilato l'intenzione di portarla qualche giorno in Egitto.

Marcello ancora solo dopo la fine della frequentazione con Marika

Per quanto riguarda gli altri protagonisti di Uomini e Donne: Marcello resterà ancora single dopo la fine della frequentazione con Marika. Le cose per Messina all'interno dello studio di Cinecittà si faranno sempre più difficili dopo che Armando Incarnato ha messo in dubbio la sua situazione sentimentale.

Secondo il collega di trono over, l'ex fidanzato di Ida Platano starebbe prendendo in giro la redazione, in quanto avrebbe una relazione fuori dallo studio.

Armando, invece, continuerà a essere alla ricerca dell'anima gemella all'interno del dating show di Maria De Filippi. Il suo percorso rispetto alle altre edizioni sembra un po' offuscato. Il napoletano dimostrerà di essere interessato a poche dame dopo che il suo ultimo flirt con Marika non è andato a buon fine.