Continuano ad appassionare le puntate di Un Posto al sole in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa e su RaiPlay on demand e in replica. Che cosa succederà, ora che Lara è tornata a Napoli? L'atteggiamento di Roberto è piuttosto ambiguo. Lara lo ha tradito, lo ha usato e gli ha fatto credere di essere dalla sua parte. Eppure, ha sempre sostenuto di essere innamorata di lui, gelosissima della sempre presente Giordano. Del resto, anche Ferri non sembra aver mai dimenticato la sua Marina, sebbene consapevole del fatto che sia impegnata con Fabrizio.

Gli equilibri cambieranno nuovamente, visto che Roberto proverà a manipolare la tenace Giordano, contando sull'aiuto di Lara. Le cose, tuttavia, non andranno come previsto.

Un Posto al sole, anticipazioni: Roberto e Lara contro Marina

Come mai Lara è tornata a Napoli? Roberto continua a essere perplesso, ma cercherà di fare buon viso a cattivo gioco. Meglio allearsi con il nemico, se non lo si conosce bene oppure lo si teme troppo. Sarà così che Ferri, seguendo il suo istinto, cercherà la complicità di Lara per tentare di manipolare Marina. Sta di fatto che la furba Giordano, conoscendo bene Roberto, lo smaschererà senza troppi problemi. Per Roberto e Lara sarà un boccone amaro da digerire, un boccone che sa di sconfitta.

Nel frattempo, Michele si deciderà a tornare alla radio per la quale ha lavorato tanto. Tempo fa aveva dato le dimissioni perché la sua linea editoriale era completamente opposta a quella di Chiara: se Saviani voleva dare spazio a temi seri e di sensibilizzazione sociale, Petrone era convinta che il pubblico avrebbe apprezzato di più un programma 'leggero'.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La sua testardaggine aveva fatto anche scappare Vittorio, 'costretto' a recitare un personaggio non suo.

Chiara avrà un grave incidente stradale, Upas spoiler

Proprio quando Michele sarà pronto a tornare in radio, un evento drammatico cambierà per sempre le carte in tavola. Come svelano le anticipazioni di Un posto al sole, la giovane Petrone e il padre avranno un grave incidente stradale.

La ragazza sarà operata d'urgenza, mentre suo papà verserà in condizioni critiche.

Nella puntata di Un posto al sole di mercoledì 17 novembre, Susanna tornerà a casa con Niko. L'incubo è finalmente finito e ora è solo tempo di godersi ogni minuto insieme. Niko e Susi si sono ritrovati e ora non hanno altro desiderio che vivere il loro amore. Sarà davvero questo il lieto fine della coppia?

Intanto, la notizia dell'incidente di Chiara arriverà alle orecchie di una persona appartenente al suo passato che, evidentemente, non l'ha mai dimenticata e che sarà pronta a tornare per starle accanto.