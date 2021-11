Tra qualche settimana nella soap di Beautiful i telespettatori vedranno sbocciare il sentimento tra Finn e Steffy. Qualcosa però metterà a repentaglio questa nuova unione, visto che Steffy finirà a letto con Liam. Tutto accadrà a seguito di un equivoco, visto che Liam si convincerà erroneamente di aver visto un bacio tra Hope e Thomas.

Steffy e Finn, sboccia l'amore nelle prossime puntate di Beautiful

Gli sceneggiatori di Beautiful continuano a riservare colpi di scena ai telespettatori. Nel corso delle puntate in onda a breve su Canale 5, Thomas comincerà ad essere vittima di allucinazioni, tanto da credere che il manichino con le sembianze di Hope abbia preso vita.

Steffy, tornata a casa dopo essersi disintossicata, comincerà a preoccuparsi per lo strano comportamento del fratello. Accanto a lei ci sarà Finn, con il quale Steffy deciderà di ricominciare una nuova vita. Tra i due con il passare delle puntate il legame si farà sempre più forte, tanto da venire considerati agli occhi di tutti come una coppia.

Doppio tradimento a Beautiful: Liam e Steffy a letto insieme

Per Steffy, almeno dal punto di vista sentimentale, sembrerà essere arrivato il sereno accanto a Finnegan. Per il fratello invece, le cose non andranno affatto bene, visto che sembrerà in preda alla follia. Thomas sentirà nella sua testa delle voci e crederà che la bambola Hope gli stia parlando.

Thomas arriverà a comportarsi con il manichino come se fosse Hope in carne e ossa. Ed è qui che nascerà un equivoco che aprirà nuovi scenari. Liam vedrà Thomas baciare quella che crede essere Hope, ma non si accorgerà che si tratta del fantoccio. Convinto che Hope lo abbia tradito, Liam andrà a trovare consolazione da Steffy.

Complice qualche bicchierino di troppo, Steffy e Liam finiranno a letto insieme.

Liam e Steffy cercano di tenere nascosto il tradimento

Il giorno seguente, entrambi saranno in colpa per aver tradito i rispettivi compagni. In seguito, Liam scoprirà che Hope non lo avrà mai tradito e capirà che Thomas stava baciando il manichino.

Steffy dal canto suo, convincerà Liam a mantenere il segreto sulla notte trascorsa insieme. La giovane Forrester infatti, avrà timore di perdere Finn, qualora venisse fuori la verità. Riusciranno i due a nascondere il tradimento? Dando uno sguardo alle trame successive di Beautiful, sarà Steffy per prima a raccontare la verità e lo farà nel momento in cui scoprirà di essere incinta. A questo punto comincerà una nuova intrigante story line legata alla paternità del bambino. Chi sarà il padre della creatura? Finn o Liam? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap americana per scoprirlo.