Prosegue la messa in onda della soap opera Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Di seguito approfondiamo cosa succederà ai vari personaggi nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 24 novembre.

Un Posto al Sole, cosa è accaduto nella puntata precedente

Durante il precedente episodio di Un posto al sole Nunzio è tornato a Napoli per supportare Chiara, rivelandole di nutrire ancora profondi sentimenti verso di lei. La ragazza, dal canto suo, è preoccupata per le sorti del padre a seguito dell'incidente avuto: come se non bastasse, la polizia è pronta a indagare sull'avvenimento per comprendere meglio le dinamiche dell'accaduto.

Nel frattempo Susanna rivela a Niko che sono in molti a non essere d'accordo sull'assunzione di Alberto Palladini, il quale ha l'unico scopo di ritornare sotto una buona luce agli occhi di Clara. Michele, intanto decide di affrontare la moglie spinto dai sospetti che nutre nei suoi confronti.

Anticipazioni puntata 24 novembre de Un Posto al Sole

Rossella sta passando un periodo di indecisione: se da un lato desidera crescere nella sua carriera lavorativa, dall'altro teme di poter perdere gli affetti più cari. Soprattutto, non è disposta a rinunciare al dottor Riccardo Crovi ora che i due si stanno avvicinando. Sarà proprio quest'ultimo a dare consigli su cosa fare all'amata, aiutandola nella scelta.

Quale futuro attende la ragazza? E come si evolverà il suo rapporto con il dottor Crovi?

Michele appare particolarmente scosso, dopo aver intuito che la moglie e Giancarlo sono nuovamente in contatto. I suoi dubbi erano fondati e ora non sa come comportarsi dopo aver appreso la notizia.

Spoiler Un Posto al Sole: Nunzio non vuole lasciarsi scappare Chiara

Chiara sembra essere molto felice della presenza di Nunzio. Il ragazzo, in passato, si era allontanato a seguito di alcuni problemi e ora è più che convinto nel voler restare: non ha alcuna intenzione di perdere Chiara, adesso che i due si sono riavvicinati e farà di tutto per mostrarle che i suoi sentimenti sono genuini e sinceri.

Niko ha deciso di assumere ugualmente Alberto nonostante i pareri contrari dei colleghi. Ora che l'uomo lavora allo studio legale, l'equilibrio sembra precario e la tensione tra i lavoratori aumenta: Patrizio ha una cattiva opinione di Alberto e non è per nulla felice della scelta; Renato e Giulia, invece, sono molto preoccupati sull'influenza che il Palladini potrebbe avere su Niko.