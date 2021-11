Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso su Rai 1 il 2 dicembre preannunciano nuovi colpi di scena.

Il rapporto fra Vittorio e Tina si intensificherà sempre di più, tanto da far comprendere che potrebbe esserci qualcosa che va oltre l'amicizia. Difatti, i due si ritroveranno sul punto di baciarsi, tuttavia qualcosa li tratterrà.

Salvatore, intanto, continua a essere convinto della sua idea di passare il Natale con il padre in Germania.

Agnese, però, non è d'accordo, anche perché non ha alcun desiderio di rivedere il marito. La donna faticherà a mantenere il segreto su ciò che le ha fatto il consorte.

Per Flora giungerà il giorno della prima sfilata: le creazioni della giovane Gentile Ravasi colpiranno molto il pubblico e l'evento si concluderà con una standing ovation per la stilista. Umberto, che prova una forte attrazione per la ragazza, cercherà di reprimere i suoi sentimenti, cercando conforto nelle braccia di Adelaide.

Il Paradiso delle Signore, episodio 2/12: succede qualcosa fra Tina e Vittorio

Nel corso della sesta stagione il rapporto fra Tina e Vittorio ha subito un'importante evoluzione. Nonostante in passato, Conti stimasse la giovane commessa, fra di loro c'era un certo distacco.

In seguito al ritorno della cantante a Milano, però, il direttore de Il Paradiso delle Signore ha instaurato con lei molta più confidenza. L'uomo si è dimostrato un ottimo amico, tanto da starle sempre accanto, soprattutto nei momenti di difficoltà.

Stando alle anticipazioni nel corso dell'episodio del 2 dicembre i due saranno sul punto di darsi un bacio.

Tuttavia qualcosa li farà desistere da tale proposito.

Anticipazioni Il Paradiso: Agnese ha difficoltà a non dire ai figli la verità su Giuseppe

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso che sarà trasmessa il 2 dicembre preannunciano che Salvo resterà fermo nella sua convinzione di raggiungere il padre per le festività natalizie in Germania.

Agnese, al contrario, non è affatto d'accordo, poiché non vuole rivedere l'uomo che l'ha tradita. Per la donna sarà davvero difficile continuare a tacere con i suoi figli riguardo a ciò che ha fatto il marito Giuseppe.

Il Paradiso, spoiler 2/12: Flora trionfa nel giorno della sfilata

La prima sfilata di Flora è un momento molto importante per la giovane. Le Veneri sfileranno con indosso le sue creazioni, conferendo ulteriore fascino all'evento. Il pubblico presente apprezzerà molto gli abiti disegnati della signorina Gentile Ravasi, la quale a fine serata riceverà anche un'ovazione.

Umberto, intanto, farà fatica a resistere al fascino della ragazza. Il commendatore, per distogliere il pensiero dall'idea di conquistarla, si getterà fra le braccia di Adelaide, la quale, almeno per il momento, ignora il suo interesse per la figlia di Achille.