Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni di Una vita. Le puntate inedite, al momento, vanno in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14:10. I continui cambiamenti all'interno del palinsesto televisivo hanno creato un po' di disagio agli spettatori, ma l'attenzione continua ad essere alta.

Nell'episodio di venerdì 5 novembre, ci saranno tante novità e cambiamenti. In particolare, Laura proverà a uccidere Felipe, ma l'intervento di Genoveva glielo impedirà. La donna prometterà di vendicarsi per le azioni compiute da Velasco. Intanto, Felicia rifiuterà la proposta di matrimonio di Marcos e chiederà a Camino di partire con lei.

Marcos vorrà tornare in Messico.

Una vita, anticipazioni di venerdì 5 novembre: Laura proverà a soffocare Felipe

Le anticipazioni di Una vita [VIDEO] rivelano che, nella puntata del 5 novembre, Laura non riuscirà più a resistere alle minacce di Velasco. La paura di non poter lasciare Acacias assieme a sua sorella Lorenza la spingerà a compiere un gesto azzardato.

In preda alla disperazione e contro la sua volontà, infatti, si recherà nell'ospedale in cui è ricoverato Felipe. Il suo obiettivo sarà quello di togliere la vita all'avvocato per far cessare le minacce di Velasco. La domestica, deciderà di soffocare il povero paziente, ma un incontro inatteso la farà desistere.

Spoiler di Una vita del 5 novembre: Genoveva giurerà vendetta

Nell'episodio del 5 novembre di Una vita, Laura non potrà portare a termine l'omicidio di Felipe a causa di Genoveva. La dark lady la coglierà sul fatto e la spronerà raccontarle tutta la verità. Rimarrà molto turbata quando scoprirà che dietro alle precarie condizioni di salute di Felipe vi è Velasco.

Accecata dalla rabbia, prometterà di vendicarsi contro il suo ex alleato.

Nel frattempo, Marcos dovrà confrontarsi con una reticente Felicia. Il loro rapporto subirà una brusca battuta d'arresto, che porterà a un'inevitabile rottura. Ci sarà ancora speranza per loro?

Felicia deciderà di non sposare Marcos

Le anticipazioni di Una vita svelano che, nell'episodio del prossimo venerdì, Felicia comunicherà a Marcos di non volerlo sposare.

L'uomo sarà distrutto da questa decisione e inizierà a riflettere sull'idea di partire insieme ad Anabel per tornare in Messico e rifarsi una vita. Sarà convinto, infatti, di non poter sopportare quella difficile situazione.

Felicia, d'altra parte, proverà a coinvolgere Camino nel suo viaggio verso Santander, ma quest'ultima sarà irremovibile. La giovane sarà ancora molto turbata per la morte di Ildefonso e continuerà a covare una forte rabbia nei confronti di sua madre.