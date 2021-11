Sembrano già lontanissimi i tempi in cui sul web non si parlava d'altro che della profonda crisi che aveva colpito una coppia d'oro del Gossip nostrano: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese erano apparsi lontani come non mai a pochi mesi dalla nascita della loro bambina. Oggi, però, i paparazzi hanno fotografato i neo genitori al parco con Luna Marì e Santiago: queste immagini hanno messo alle spalle le incomprensioni e i litigi che avevano spinto il parrucchiere a lasciare Milano per tornare dalla famiglia d'origine in Liguria.

Indiscrezioni sulla coppia Belen-Antonino

Per settimane si è detto e scritto di tutto su due personaggi famosi che improvvisamente si erano allontanati. Alessandro Rosica e Biagio D'Anelli sono stati i primi a rendere pubblica la crisi che avrebbe colpito Belen e il compagno Antonino: i due esperti di gossip hanno parlato di un distacco profondo e della volontà dell'argentina di non vedere il fidanzato neppure in cartolina.

A distanza di poco tempo dalla diffusione di questo rumor, la bella Rodriguez è stata paparazzata al parco con Spinalbese e i due figli, segno che tutto ciò che è successo ultimamente è già acqua passata.

La coppia si è mostrata serena e rilassata davanti ai fotografi, come a voler dimostrare che se una crisi c'è stata è già ampiamente superata, soprattutto per amore della bimba che è nata lo scorso luglio, Luna Marì.

I retroscena sul privato di Belen

I giornalisti di gossip fanno sapere che tra Belen e Antonino è successo qualcosa nelle ultime settimane. Anche se persone vicine alla coppia preferiscono non usare la parola "crisi", pare che tra i neo genitori ci sia stato veramente un allontanamento in seguito ad un'accesa discussione.

Dopo aver litigato con la compagna, si dice che Spinalbese si sia messo in macchina per raggiungere la famiglia a La Spezia: per un periodo, dunque, la soubrette sarebbe rimasta a Milano da sola con i figli e un'amica.

Non si conoscono ancora le ragioni del momento buio che hanno attraversato i due, ma tra le ipotesi più accreditate c'è quella che il loro amore è giovane (stanno insieme da poco più di un anno), quindi è normale che debbano ancora prendere le misure con il carattere e con le esigenze dell'altro.

Il colpo di fulmine di Belen dopo l'addio a Stefano

Stando alle foto che una nota rivista di gossip ha pubblicato il 3 novembre, tra Belen e Antonino è tornato il sereno. Dopo essersi concessi un giornata al parco con i piccoli Santiago e Luna Marì, i due sono volati a Parigi per un breve soggiorno romantico.

Insomma, sia Spinalbese che Rodriguez intendono portare avanti una storia d'amore che è nata poco più di un anno fa ma che ha già dato i suoi frutti: lo scorso luglio, infatti, i due sono diventati genitori di una bambina che sarebbe tra i motivi principali del loro recente riavvicinamento.

La coppia, dunque, ha vissuto un periodo di crisi, ma oggi si mostra super affiatata e pronta a tutto pur di mettere da parte le incomprensioni che li hanno tenuti lontani per un po', nei giorni in cui i fan avevano notato una strana freddezza tra loro sui social network.

Dallo scambiarsi "like" e dediche su Instagram quasi quotidianamente, i due erano passati all'ignorarsi da un momento all'altro, e questo aveva fatto scattare un primo campanello d'allarme nei loro sostenitori.

Quelle difficoltà, comunque, sono già un lontano ricordo e la bella Belen è riuscita a scongiurare l'ennesima dolorosa separazione da un uomo che sembra amare profondamente e col quale ha deciso di mettere su famiglia pochi mesi dopo averlo visto per la prima volta.