Avanza il successo di LDA al secolo Luca D'Alessio, dentro e fuori la scuola di Amici 21, e al contempo si fa sentire la sua influenza su Spotify. Reduce dalla vittoria della seconda sfida per la conferma del banco al talent, dove ha ottenuto una standing ovation del pubblico in studio con la cover di Pastello bianco dei Pinguini Tattici nucleari, LDA riesce ora a influenzare la Top 50 su Spotify Italia. Lo fa mettendo a segno il ritorno in classifica del brano eseguito, rientrato in queste ore tra i primi posti sul podio. Questo mentre il suo primo inedito lanciato al talent di Maria De Filippi, Quello che fa male, si impone con un nuovo record di ascolti.

Il 18enne si posiziona ai primi posti in due classifiche sulla piattaforma con il fortunato singolo.

LDA influenza Spotify con una cover esibita ad Amici

Il pupillo di Rudy Zerbi, LDA, è riuscito a confermare ancora una volta il suo banco ad Amici 21. L'occasione è stata la nuova nonché nona puntata del talent, dove, chiamato alla sfida richiesta da Anna Pettinelli contro lo sfidante esterno Niccolò, il figlio di Gigi D'Alessio si è esibito sulle note del secondo inedito lanciato nella scuola, Sai, e una cover, che ha emozionato il pubblico in studio fino alla standing-ovation.

La canzone riproposta è Pastello bianco dei Pinguini Tattici nucleari, quarto singolo estratto dall’album AHIA (2020, ndr) e rilasciato lo scorso 17 settembre 2021.

Una ballad romantica, che, a due mesi esatti dal suo rilascio, oggi - in data 17 novembre 2021- torna in classifica, a pochi giorni di distanza dalla messa in onda in tivù della cover di LDA ad Amici 21, avvenuta domenica 13 novembre 2021 su Canale 5.

Pastello bianco rientra nella Top50 su Spotify Italia, alla #2, con 269.367 riproduzioni giornaliere, complice la cover registrata da LDA ad Amici, al cospetto del giudice dell'ultima sfida, Klaus Bonoldi.

La versione della ballad romantica del figlio di Gigi D'Alessio è, inoltre, virale web, dove fa il pieno di like e messaggi di consenso dei fruitori di musica. In particolare i relativi video postati da una moltitudine di account su Tik Tok registrano un esorbitante volume di interazioni social e non solo tra i più giovani.

Oltre il consenso del pubblico, la cover di LDA ottiene anche la critica positiva di Bonoldi. Il direttore della Universal, ospite alla nuova puntata di Amici 21, si è così complimentato con il 18enne al termine della sua seconda sfida al talent: "Al netto delle critiche che ricevi, da chi attribuisce banalità ai tuoi testi, volevo dirti che hai un senso melodico vincente".

Luca D'Alessio spopola su Spotify: disco d'oro in arrivo

Su Spotify, inoltre, LDA registra il nuovo record di ascolti, attestandosi tra i 5,5 e i 6 milioni di stream con il primo inedito lanciato ad Amici 21, Quello che fa male. Ma non è tutto. Il 18enne oggi spopola in due pregevoli classifiche su Spotify Italia, si tratta della Top 50 e la Viral 50.

Nella prima, che accoglie le canzoni con il maggior numero di riproduzioni giornaliere, è in salita alla 13 con 160.040 riproduzioni giornaliere per Quello che fa male. Nella seconda, che accoglie le canzoni con più interazioni nel web, staziona alla #14, imponendosi tra i primi 20 trend musicali del momento su Spotify.

Inoltre, dal momento che gli ascolti in streaming affluiscono alle vendite complessive per un artista, per LDA si avvicina quindi il raggiungimento del disco d'oro, per Quello che fa male. Secondo i dati di vendita ad oggi cumulati dal lancio nel talent, la sua canzone avrebbe già venduto oltre 31mila copie. Con altre 4000 copie vendute, quindi, potrebbe molto presto arrivare la prima certificazione FIMI di disco d'oro in carriera, per l’artista partenopeo.