Pare essere un "tira e molla" senza fine quello tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo e Lucrezia "Lulù" Selassiè.

La ragazza vuole più attenzioni da parte del nuotatore, mentre lui vuole avere più spazio per sé stesso all'interno della casa. Queste divergenze hanno spesso portato i due gieffini a litigare, inducendo il nuotatore a cercare l'aiuto degli autori del programma.

Nella puntata del GFV, andata in onda il 15 novembre, la principessa Lulu ha ammesso che il suo comportamento è stato un po' invadente nei confronti del compagno d'avventura e per questo gli ha scritto una lettera.

Lulù: 'Volevo chiedergli scusa in faccia ma non potevo'

La ragazza ha avuto una settimana turbolenta, dovendo stare lontana a tutti costi da Manuel, dopo le richieste di quest'ultimo di lasciarlo in pace.

La scorsa settimana Lulù e Manuel hanno avuto una discussione accesa, a causa di una lettera arrivata da parte della madre del nuotatore, in cui la donna scriveva che chi lo ama veramente, deve lasciarlo libero di decidere e rispettare i suoi tempi, riferendosi ovviamente a Lulù.

Dopo giorni passati a sfogarsi con le sue sorelle, Jessica e Clarissa, la 23enne ha capito che il suo atteggiamento è stato esagerato e ha deciso di chiudere scusa e Manuel tramite una lettera. Prima di leggere il contenuto, la gieffina - che non aveva rispettato il desiderio di Bortuzzo di lasciarlo da solo quando ne aveva bisogno - ha dichiarato: "Mi sono pentita e sono arrabbiata con questo lato di me che purtroppo mi ha fatto comportare in quel modo".

Poi ha proseguito: "Volevo chiedergli scusa in faccia, però purtroppo non potevo perché non volevo stressarlo".

'Ti vedo come un angelo e ho paura che tu possa volare'

Sebbene Jessica e Clarissa non fossero d'accordo sul fatto che la sorella scrivesse una lettera a Manuel, Lulù l'ha fatta comunque. E il contenuto della lettera è stato svelato nella diciannovesima puntata: nella missiva la principessa chiede perdono al suo coinquilino per la sua insicurezza, spiegando anche di volere un'altra opportunità per ricambiargli la dolcezza che lui ha avuto con lei.

"Quando ti vedo in giro per la casa mi nasce la enorme voglia di venirti al fianco - scrive tra le righe Lulù, che poi aggiunge - perché ti vedo come un angelo e ho paura che tu possa volare lontano da me". La 23enne nella lettera, invita il nuotatore di continuare di non smettere a credere nella loro storia e che saprà di farsi da parte nei momenti opportuni.

Alla fine, la principessa etiope ha ringraziato Manuel di averle fatto provare delle emozioni meravigliose.

Bortuzzo: 'Non sono né viziato, né Dio'

Dopo la lettera, il gieffino ha ammesso che Lulù durante la settimana ha accolto in pieno quello che era il suo bisogno, è stata esemplare e che tutt'ora continua a volerle bene.

"Non è un volere perché sono viziato o sono Dio - ha detto il 22enne e poi ha chiosato - è proprio una necessità avere i miei spazi dentro la casa".