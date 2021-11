In Una vita tra qualche settimana, i telespettatori saluteranno José Miguel, Bellita e Alodia che lasceranno temporaneamente Acacias per recarsi in Argentina. I Dominquez infatti, decideranno di raggiungere Cinta per starle accanto dopo aver saputo che la figlia ha avuto una minaccia di aborto.

Bellita e José lasciano temporaneamente Una vita

In Una vita, tra qualche settimana, i coniugi Dominquez usciranno di scena per qualche tempo. Tutto accadrà nel momento in cui Bellita e José riceveranno un telegramma di Cinta, con cui la figlia li informerà di aver avuto una minaccia di aborto.

Prima di ciò, i telespettatori di Canale 5 vedranno Bellita alle prese con i suoi problemi di voce. Un problema che sembrerà risolversi, almeno in parte, nel momento in cui riuscirà ad esibirirsi in pubblico ottenendo un grande successo, tanto da ricevere persino un invito dalla Casa Reale. Preoccupata per il fatto di non aver ancora guarito del tutto il suo male alla gola, Bellita non saprà se accettare l'invito ma tutto passerà in secondo piano quando riceverà il telegramma di Cinta.

Bellita e José partono per l'Argentina per stare accanto a Cinta

La figlia di Bellita informerà i genitori dei suoi problemi con la gravidanza. Cinta infatti, ha rischiato di perdere il bambino e questa notizia preoccuperà non poco i suoi genitori.

Bellita e José dunque, progetteranno di partire per l'Argentina per stare accanto alla figlia. Alodia intanto, avrà timore che i suoi datori di lavoro la mettano da parte nel momento in cui lasceranno Acacias. La ragazza non sa invece, che Bellita e José la vorranno portare con loro. Nel corso dei prossimi episodi, Alodia accetterà di seguirli in Argentina, nonostante abbia il terrore di viaggiare in nave.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In soffitta verrà organizzata una festa per salutarla e, poco dopo, si assisterà alla partenza della domestica e dei Dominquez alla volta dell'Argentina.

Mistero sulla sorte della madre di Cinta: la donna è morta?

I fan della soap tv iberica si domanderanno a questo punto per quanto tempo Bellita, José e Alodia rimarranno lontani dalle scene.

Dando uno sguardo alle anticipazioni, si viene a sapere che la gravidanza di Cinta proseguirà senza intoppi dopo la minaccia di aborto. Ben presto, José Miguel e Alodia faranno ritorno ad Acacias, ma senza Bellita. Sarà proprio il padre di Cinta a svelare il mistero sull'assenza della moglie. L'uomo rivelerà ai vicini di Acacias che Bellita è morta. Al momento non sarà chiaro cosa sia successo alla cantante e quindi bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Una vita per scoprire tutti i dettagli su questa clamorosa svolta.