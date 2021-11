I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e le anticipazioni delle prossime puntate in onda durante il mese di novembre, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati in primis su Maria De Filippi, che questa volta perderà le staffe nei confronti del cavaliere Armando, dopo che porterà in studio una segnalazione riguardante il suo "rivale" Marcello, la quale però arriverebbe da una persona che cerca in tutti i modi di screditare il programma dei sentimenti di Canale 5.

I dubbi di Armando su Marcello: anticipazioni Uomini e donne novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del mese di novembre rivelano che Armando si ritroverà al centro dell'attenzione mediatica nel momento in cui proverà a mettere alle strette il suo rivale Marcello.

Il motivo? Sostiene che non sia limpido e che in queste settimane di permanenza all'interno del programma di Maria De Filippi, abbia preso in giro la redazione ma anche le dame stesse che ha corteggiato.

Secondo Armando, infatti, Marcello non avrebbe mai dimenticato del tutto la sua ex fidanzata (di cui qualche settimana fa ne aveva parlato in studio) e addirittura che i due siano stati in vacanza assieme questa estate.

Accuse che, Armando, proverà a rendere ancora più plausibili mostrando al pubblico e alla padrona di casa, un selfie che ritrae Marcello al mare, questa estate.

Armando mette alle strette Marcello ma fa una brutta figura e interviene Maria De Filippi

Secondo Incarnato, quella foto sarebbe la prova certa del fatto che Marcello abbia trascorso le vacanze in Puglia con la sua ex fidanzata.

Tale segnalazione, però, verrà smontata nel giro di pochi minuti da Marcello, il quale farà presente alla redazione e allo stesso Armando, che quella foto è stata scattata in Liguria, dove ha trascorso parte delle sue vacanze con un gruppo di amici.

Una versione dei fatti che, nel corso della registrazione di Uomini e donne, è stata confermata anche da Maria De Filippi, la quale ha spezzato una lancia a favore di Marcello, mettendo in discussione le parole di Armando.

Maria sbotta a U&D: una persona vuole infangare il programma

Gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne di novembre, infatti, rivelano che Maria sbotterà in studio rivelando che quella segnalazione che è stata riportata da Armando, arriva da una persona che starebbe cercando in tutti i modi di screditare la sua trasmissione pomeridiana in onda con successo su Canale 5.

De Filippi, pur non svelando il nome di questa persona che vuole infangare Uomini e donne, ha fatto sapere che sia lei che tutta la redazione, ne sono ormai a conoscenza e quindi che si tratterebbe di un "hater" del programma che prova a far emergere sempre il marcio delle situazioni.

Insomma Armando si è fidato della persona sbagliata e nello studio di U&D non ha potuto fare altro che chiedere scusa al suo rivale e alla redazione stessa.