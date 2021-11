Armando Incarnato continua ad essere uno dei volti di punta di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi in onda con successo tutti i giorni su Canale 5. Nel corso dell'appuntamento di questo venerdì 19 novembre, il cavaliere è crollato e dopo un acceso confronto/scontro con Marcello è scoppiato in lacrime, ribadendo il fatto di sentirsi solo non avendo una donna al suo fianco. Affermazioni che hanno scatenato polemiche sul web e qualcuno lo ha addirittura paragonato ad Alex Belli del Grande Fratello Vip 6.

Armando Incarnato scoppia in lacrime a Uomini e donne

Nel dettaglio, questo pomeriggio all'interno dello studio di Uomini e donne, il cavaliere Armando Incarnato ha avuto un vero e proprio momento di crollo, dovuto al fatto che alla luce della sua esperienza nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi, continua ad essere solo.

Il cavaliere del trono over ha ribadito il fatto che, pur avendo molti beni materiali, ad oggi sente ancora la mancanza di una donna che possa renderlo felice e col quale condividere la sua vita.

A tal proposito, esprimendo questo concetto mentre parlava in studio con la tronista Andrea Nicole, Armando ha fatto immensa fatica a trattenere le lacrime.

"Il materiale che ho è povero, perché vivo da solo. E se non arriva la donna giusta, resto da solo. Punto", ha dichiarato Armando nello studio di Uomini e donne, lasciandosi andare alle lacrime.

Le lacrime di Armando perché senza una donna al suo fianco

Parole che hanno toccato Andrea Nicole, la quale ha sottolineato il fatto che fosse "bello" vedere questa sensibilità di Armando a Uomini e donne, dato che in questi anni ha messo in mostra degli aspetti decisamente diversi del suo carattere.

La reazione di Armando, che in trasmissione non ha trattenuto le lacrime pensando al fatto di sentirsi solo e di non avere ancora la donna ideale al suo fianco, non è passata inosservata neppure sul web e sui social.

In tantissimi hanno puntato il dito contro l'ex fidanzato di Ida Platano, tanto da paragonarlo ad un altro personaggio in voga in queste settimane.

Trattasi di Alex Belli, l'attore protagonista del Grande Fratello Vip 6, che sta facendo molto discutere per le sue tormentate vicende sentimentali.

I fan polemici con Armando e scatta il paragone con Alex Belli del GF Vip

"Che pagliaccio. Alex Belli 2", ha sentenziato un fan di Uomini e donne, notando così una certa somiglianza tra Armando e il protagonista del reality show Mediaset condotto da Maria De Filippi.

"Cafone insopportabile, cerca di impietosire la gente", ha sentenziato ancora un altro utente social puntando il dito contro il cavaliere del trono over.

"Ma è un provino per The Lady?", ha ironizzato ancora un altro spettatore social vedendo le lacrime di Armando.