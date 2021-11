Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne 2021 rivelano che ci saranno diverse sorprese per Ida Platano. La dama, presente nel parterre del trono over da svariati anni, arriverà ad un punto di svolta del suo percorso complice la frequentazione con il cavaliere Diego che sembra aver fatto breccia nel suo cuore. Ida annuncerà di aver preso una decisione importante in merito al suo percorso in trasmissione e, per questo motivo, vorrà andare via dalla trasmissione proprio con l'ex calciatore che prima dirà sì e poi la lascerà senza parole.

Ida annuncia di voler scegliere Diego: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo una serie di uscite fortunate coronate anche da baci e momenti di tenerezza, Ida Platano ammetterà di voler provare a conoscere Diego fuori dallo studio di Uomini e donne.

Le anticipazioni sulle prossime puntate del programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che Ida farà la sua scelta finale, pronta a vivere la sua favola d'amore con Diego.

Un momento che sarà a dir poco emozionante per la dama, dato che da diversi anni provava a mettersi in gioco ma non ha mai trovato una persona giusta per lei, in grado di farle battere il cuore e convincerla ad andare via dalla trasmissione.

Diego, quindi, è riuscito laddove tutti gli altri cavalieri incontrati e conosciuti da Ida hanno fallito. Il momento della scelta a Uomini e donne sarà a dir poco solenne: i due si cimenteranno nel classico ballo con tanto di petali rossi e tutto sembrerà andare nel migliore dei modi.

Diego prima dice sì, poi cambia idea

Diego non nasconderà la sua felicità e dopo aver detto il fatidico "sì" alla dama, si dirà pronto a vivere questa esperienza insieme fuori dal programma e lontani dalle telecamere.

Eppure, non tutto andrà secondo i piani sperati e a stravolgere tutto sarà proprio Diego, che lascerà senza parole Ida e anche i presenti in studio.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che il cavaliere cambierà drasticamente idea nel momento in cui la Platano chiederà di potersi confrontare con Tina Cipollari, dopo la scelta finale.

Alcune affermazioni fatte dall'opinionista non sono piaciute a Ida e così, prima di andare via dalla trasmissione, deciderà di chiarirsi con lei.

Peccato, però, che questo suo modo di fare scatenerà la rabbia di Diego, che non la prenderà affatto bene.

Diego rifiuta Ida dopo la scelta: anticipazioni Uomini e donne

Il cavaliere, infatti, si dirà amareggiato dal modo di fare di Ida che ha preferito tornare a discutere con Tina, piuttosto che pensare alla loro storia d'amore.

Ecco perché, dopo aver detto ''sì", annuncerà di aver cambiato idea e così rifiuterà clamorosamente Ida, annunciando di non voler più andare via dallo studio di Uomini e donne con lei.

Un vero e proprio "colpo di scena" che lascerà senza parole tutti i presenti, compresa la stessa dama che non potrà fare a meno che accettare la decisione dell'ex calciatore.