Raccoglie sempre grandi applausi Giulia Stabile quando si esibisce e così è stato anche durante la coreografia che, in qualità di professionista di Amici 21, ha ballato durante la puntata del talent del 7 novembre.

La vincitrice della scorso edizione che ha avuto i complimenti anche della conduttrice Maria De Filippi e gli appalusi della maestra Alessandra Celentano, in serata ha postato il video del suo ballo sul suo profilo Instagram che conta 1.6 milioni di follower. Tante visualizzazioni e like per la danzatrice, ma ciò che ha più colpito è stata il messaggio che ha accompagnato il post.

Giulia ha dedicato la sua esibizione a una persona speciale, senza farne il nome.

Giulia e la sua dedica speciale: 'Spero le abbia fatto piacere'

'Sei un sole': questo è il commento di Giordana Angi, scrittrice del testo della canzone 'Il nostro tempo' al post di Giulia Stabile. E dello stesso tenore sono stati gli altri messaggi che i follower della danzatrice hanno lasciato per ringraziare la vincitrice di Amici 20 riesce a regalare ogni volta che si esibisce. La voce di Alessandra Amoroso ha accompagnato l'ultima esibizione da professionista di Giulia ad Amici 21, durante la puntata in cui è venuto a galla che Mattia, alunno di Raimondo Todaro, avrebbe un interesse nei suoi confronti.

'Quando ascolto le parole di una canzone mi vengono in mente immagini che mi portano a sentire emozioni ancora più forti e insieme alla coreografia inizio a vivere un viaggio...', ha scritto Giulia per accompagnare il video e cercando di raccontare il suo modo di intendere la danza.

'Quando Ale l’ha cantata aveva in mente la sua dolce nipotina, io avevo in mente un’altra persona', ha poi proseguito la diciannovenne, che però non ha rivelato di chi si tratta ma ha aggiunto un cuoricino bianco. 'Quest’ultima sa e spero che le abbia fatto piacere', ha aggiunto Stabile.

La ballerina apprezzata sui social

'Spero che tutti voi abbiate gradito questo piccolo viaggio', ha concluso Giulia.

Ma tra le sue fan c'è chi è certa che la corografia, esattamente come già accaduto per 'Quando nasce un amore', sia stata dedicata a Sangiovanni, tant'è che all'inizio della coreografia - secondo gli utenti del web - la ballerina disegnerebbe sul pavimento un S.

La dedica al fidanzato potrebbe essere probabile, il diretto interessato al momento non ha risposto ma magari semplicemente non lo ha fatto pubblicamente.

Tanto più che i due ragazzi hanno più volte rivendicato il proprio diritto alla privacy.

Intanto, Giulia continua a raccogliere consensi: ogni suo video fa incetta di like, motivo per cui Maria De Filippi pare non avere alcuna intenzione di smettere di credere nella ballerina. La conduttrice continua a coinvolgerla in molti progetti e Stabile continua a dimostrare di essere in grado di tenere il passo.