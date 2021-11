Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda giovedì 18 novembre su Canale 5, è accaduto qualcosa di inatteso fra Diego Tavani e Ida Platano: il cavaliere dopo avere detto “sì” alla conoscenza con la donna lontano dai riflettori, ha deciso di fare un passo indietro proprio poco prima di uscire insieme a lei.

Diego prima si dichiara, poi ci ripensa

La storia tra Ida e Diego è durata meno del previsto. Durante la puntata trasmessa questo 18 novembre dama aveva deciso di uscire dal programma con il cavaliere romano e quest’ultimo - al centro dello studio di Uomini e donne - aveva dato risposta positiva.

Di conseguenza, Maria De Filippi ha fatto scendere i petali rossi.

A quel punto, però, è accaduto l’impensabile per la dama bresciana. Mentre Ida stava avendo un chiarimento con Tina Cipollari per uno screzio del giorno prima, Tavani ha spiazzato tutti. Improvvisamente Diego infatti, ha chiesto alla conduttrice di poter tornare al suo posto: “Non me la sento di muovermi adesso”.

Nonostante l'uomo abbia dichiarato i propri sentimenti per Platano, l’ha quindi sostanzialmente lasciata. A detta del cavaliere, Ida dovrebbe ancora risolvere delle cose e quindi non sarebbe pronta ad abbandonare il programma.

La stoccata degli opinionisti

Ovviamente, il ripensamento di Diego Tavani ha gettato la puntata nel caos.

Tina Cipollari è apparsa piuttosto perplessa nel vedere l’atteggiamento del cavaliere.

Mentre Gianni Sperti ha detto all'uomo: “Penso che tu ti stai arrampicando sugli specchi e non sai come uscirne”. Vedendosi attaccato da tutti i presenti in studi, il cavaliere ha precisato di avere chiesto solamente tempo. Dunque, questo non significa che i suoi sentimenti siano inventati o che non voglia più uscire dal dating con Ida.

Sebbene Diego abbia spiegato la sua posizione, Sperti non gli ha creduto: “L’unica paura è quella di perdere la sedia”.

La reazione di alcuni telespettatori

Il comportamento avuto da Diego Tavani nei confronti di Ida Platano, è stato duramente criticato anche da alcuni telespettatori. Un utente sui social ha sostenuto che il cavaliere fino a cinque minuti prima della scelta descriveva la dama come l’amore della sua vita, salvo aver cambiato idea.

Un altro telespettatore ha evidenziato la brutta figura fatta da Diego. Un altro ancora ha voluto ricordare che Armando Incarnato aveva sempre ritenuto che Tavani fosse a Uomini e Donne per visibilità e non per trovare l’anima gemella.

Tra i vari commenti contro il cavaliere, c’è anche chi lo ha definito "falso" e chi ha sostenuto che la situazione sia "piuttosto grave". Altri telespettatori invece, hanno spiegato di non avere mai creduto a Ida Platano, ma questa volta si sono sentiti di spezzare una lancia a favore della dama.