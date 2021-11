La registrazione di Uomini e Donne del 29 novembre è stata ricca di novità per quanto riguarda il trono over. Infatti, dopo oltre una settimana di assenza, Gemma Galgani è tornata in studio e ha un nuovo cavaliere.

Inoltre, nella giornata di riprese del dating show, non sono mancate discussioni fra i protagonisti del parterre. In particolar modo, Diego ha avuto una discussione con Armando e Ida.

Nel frattempo, Isabella Ricci ha deciso di lasciare la trasmissione con Fabio Mantovani, scegliendo di vivere l'amore lontano dalle telecamere.

Uomini e Donne, registrazioni 29/11: Gemma torna in studio ed ha un nuovo cavaliere

Gemma Galgani aveva fatto preoccupare i suoi fan. Infatti, la dama torinese non aveva preso parte fisicamente alle ultime giornate di riprese di Uomini e donne, collegandosi solo da casa, per problemi di salute.

Le anticipazioni presenti sul web e riportate da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, ci informano che Gemma è tornata in studio nella registrazione del 29 novembre.

Nel frattempo, la protagonista del dating show non ha rinunciato a coronare il sogno di voler incontrare l'uomo della sua vita in trasmissione. A tal proposito, infatti, Galgani ha un nuovo corteggiatore.

U&D, anticipazioni prossime puntate: Diego contro Amando e Ida

Durante le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne non sono mancate liti fra i protagonisti del parterre over. Infatti, Diego Tavani ha avuto discussioni con Ida Platano e Armando Incarnato. Al momento, le anticipazioni trapelate sul web non rivelano ulteriori dettagli o informazioni su quanto accaduto in studio fra la dama e i due cavalieri.

Anche nelle precedenti puntate del dating show di Canale 5, già trasmesse sul piccolo schermo, Diego aveva avuto liti in studio con il cavaliere partenopeo, dopo la fine della sua relazione con Ida.

Uomini e Donne: Isabella Ricci e Fabio Mantovani lasciano lo show

Una delle dame al centro delle vicende dell'ultima edizione di Uomini e Donne, Isabella Ricci, ha scelto di abbandonare lo show.

L'imprenditrice romana ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi con Fabio Mantovani, con il quale ha iniziato una frequentazione nelle ultime settimane. La dama aveva manifestato sempre pensieri positivi in studio nei confronti del cavaliere che stava conoscendo. Anche l'ex pilota di aerei è parso contento della sua storia con Isabella. Durante la registrazione del 29 novembre la coppia ha scelto di voler vivere l'amore lontano dalle telecamere. Al momento, non è chiaro se per i due innamorati siano caduti anche i petali rossi.