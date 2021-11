Sono passati mesi dall'ultima apparizione di Roberta Di Padua negli studi di Uomini e donne. Anche se la sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri è finita all'inizio della scorsa estate, la dama non è più rientrata nel cast del dating-show e non ha partecipato a nessuna puntata dell'edizione 2021/2022. Interpellata sui protagonisti di quest'anno, la romana ha speso belle parole per Marcello Messina, mentre ha punzecchiato le "colleghe" di parterre per la poca spontaneità che avrebbero davanti alle telecamere.

I pareri sui personaggi di Uomini e Donne

Roberta è stata sicuramente una delle protagoniste assolute delle ultime edizioni di Uomini e Donne: la dama ha monopolizzato intere puntate con i suoi tormentati amori, ma anche con le discussioni che ha avuto davanti alle telecamere.

Sono mesi, però, che Di Padua non partecipa più al dating-show di Maria De Filippi: da maggio scorso, infatti, la romana non è più stata convocata dalla redazione, non si sa bene se per sua scelta oppure per una preferenza degli autori per altri personaggi storici come Gemma Galgani e Ida Platano.

Il magazine della trasmissione, comunque, di recente ha raccolto lo sfogo dell'ex membro del parterre femminile, un racconto che è partito dagli sviluppi che ci sono stati ultimamente nel suo rapporto con Riccardo.

"Finalmente mi sono depurata da quello che è successo, ho ritrovato la mia dimensione. La rottura con lui l'ho superata", ha precisato Roberta nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando in questi giorni.

Incertezza sul futuro a Uomini e Donne

Roberta si è anche esposta sugli attuali protagonisti di Uomini e Donne, in primis su un cavaliere che ha catturato la sua attenzione.

"Marcello è un bel ragazzo. Questo non vuol dire che mi piace, ma che lo reputo un bell'uomo", ha fatto sapere Di Padua in una recente intervista.

La storica dama del Trono Over, poi, ha scherzato su un complimento che Messina le ha fatto a distanza quando tempo fa ha ammesso di averla notata tra tutte le donne del cast. Questo parere positivo sul cavaliere ex di Ida, però, non anticipa un imminente ritorno in studio della romana: la donna, infatti, per non sembra non essere pronta a voltare pagina in amore e quindi a rientrare nel parterre femminile che è stato casa sua per anni.

Frecciatine alle colleghe di Uomini e Donne

Quando le è stato chiesto se si rivede in qualche donna del cast 2021/2022 del dating-show, Roberta ha risposto: "No, perché nella maggior parte di loro noto una sorta di timore ad esporsi troppo, forse per paura dei giudizi altrui". "Mi sembrano frenate e poco spontanee", ha aggiunto Di Padua in merito al comportamento a suo dire troppo controllato che le dame del programma avrebbero, diversissimo dalla sua sincerità senza filtri.

La romana è stata al centro delle dinamiche di U&D Over per anni: sono un bel po' gli amori che l'ormai ex membro del parterre ha vissuto davanti alle telecamere, ma il più chiacchierato è senza dubbio quello con Riccardo Guarnieri.

I due hanno vissuto un vero e proprio tira e molla, un rapporto a singhiozzo che si è anche intrecciato con quello che lui ha avuto con Ida Platano.

Messa definitivamente da parte la bresciana, il pugliese e Roberta si sono riavvicinati fino al punto di voler lasciare il programma insieme: i due sono stati i primi "senior" a scegliersi sotto alla cascata di petali rossi che nel format simboleggia l'inizio di un nuovo amore.

L'idillio, però, è durato pochi mesi e si è concluso con reciproche accuse e soprattutto con la promessa di non riprovarci più perché l'incompatibilità caratteriale è troppo evidente ed insuperabile.