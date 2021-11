Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 15 a venerdì 19 novembre, Rossella e Riccardo cercheranno di fermare Mattia prima che possa compiere altri gesti pericolosi. Inoltre Roberto e Lara cercheranno di manipolare Marina senza però riuscirci, mentre Irene avrà paura che i genitori possano dimenticarsi di lei e fuggirà via.

Marina scopre che Lara è tornata a Napoli

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà mandata in onda lunedì 15 novembre, Rossella e Riccardo saranno alle prese con Mattia, sempre più fuori di senno e con l'intenzione di compiere gesti insulsi.

Si capirà se i due riusciranno a fermarlo in tempo. Intanto Marina scoprirà che Lara ha fatto il suo ritorno a Napoli. Inoltre Vittorio dopo essersi confrontato con suo padre, suo malgrado sarà obbligato a comportarsi in maniera del tutto diversa da quanto sperato con Speranza.

Nell'episodio di martedì 16 novembre, Susanna e Niko sono in attesa di capire quando potranno finalmente vivere il loro amore, senza che più nessuna cosa si sovrapponga tra di loro. Nel frattempo Marina sarà concentrata nel salvare il suo matrimonio con Fabrizio, ma dovrà far fronte alle ripetute provocazioni portate avanti da Roberto Ferri.

Silvia ha paura che Rossella non la perdoni per avere tradito Michele

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 17 novembre, Michele continuerà a nutrire qualche dubbio in merito a Chiara, ma alla fine si mostrerà propenso a tornare in radio.

Qualcosa di inatteso e drammatico accadrà a breve e potrebbe cambiare la situazione. Intanto Ferri con l'appoggio di Lara cercherà di manipolare in ogni modo Marina, ma non tutto andrà per come sperato. Inoltre Susanna farà finalmente il suo ritorno a casa e per Picardi sarà finalmente la fine di incubo e la possibilità di poter riprendere in mano la sua vita.

Nella puntata di giovedì 18 novembre, Irene ha paura che i genitori possano abbandonarla e farà qualcosa che potrebbe portarla in serio pericolo. Nel frattempo Chiara avrà un gravissimo incidente stradale. La ragazza sarà immediatamente ricoverata d'urgenza, mentre per Petrone le condizioni saranno così serie che si temerà il peggio per lui.

In tutto questo Rossella sarà divisa tra Ornella e Riccardo e dovrà far fronte al difficile carattere del dottore. Silvia invece parlerà con Guido della sua paura che Rossella non le darà mai il suo perdono per avere tradito il padre.

Alberto Palladini cerca disperatamente un nuovo lavoro

In base agli spoiler di venerdì 19 novembre, la vita di Filippo sarà nuovamente sconvolta dopo che Irene è fuggita via. Intanto Nunzio tornerà a Napoli per stare vicino a Chiara, mentre Niko avrà molto da lavorare nello studio. Infine Alberto Palladini proseguirà nel ricercare un nuovo lavoro.