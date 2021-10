Nella puntata di venerdì 15 ottobre di Un posto al sole, è stato svelato il nome del colpevole dell'aggressione a Susanna. Come sospettato da molti, in questi ultimi giorni, il misterioso aggressore è Mattia. Il timido e impacciato rider ha mostrato di avere una doppia personalità che lo rende un individuo estremamente pericoloso. In virtù di questa clamorosa rivelazione, le trame future assumeranno un peso molto differente.

In particolare adesso c'è molta apprensione per il futuro di Rossella che entrerà, presto, nel mirino del rider. La giovane dottoressa sembra, in effetti, rientrare nella tipologia preferita di "vittima" di Mattia, a quanto pare interessato a studentesse giovani e carine, dall'atteggiamento dolce e rassicurante.

Un posto al sole, anticipazioni ottobre: ​​​​il risveglio di Susanna

Susanna (Agnese Lorenzini) verrà finalmente risvegliata dal coma, tuttavia, la giovane non sarà in grado di ricordare l'identità del suo aggressore. I suoi cari potranno finalmente rassicurarsi, mentre Niko (Luca Turco) avrà finalmente l'occasione di dichiarare i propri sentimenti alla ragazza.

Apparentemente ci sarà un lieto fine, ma resterà ancora il nodo da sciogliere relativo alla persona che ha fatto del male alla giovane Picardi. Gli spettatori, probabilmente, potranno guardare Mattia interagire con altri personaggi, ancora inconsapevoli di avere a fare con un maniaco. Dovrebbe essere in un contesto simile, che il giovane rider avrà modo di approcciarsi a Rossella.

Upas, trame di ottobre: ​​Mattia si interessa a Rossella

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Mattia (Andrea Pacelli) inizierà a interessarsi a Rossella (Giorgia Gianetiempo). Attualmente non vengono forniti ulteriori dettagli, su questa storyline, ma viene sottolineato che la ragazza sarà molto presa sentimentalmente dalla sua storia con il dottor Crovi (Mauro Racanati), senza contare che dovrà affrontare lo stress dovuto alla scoperta del tradimento di sua madre nei confronti di Michele.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questo contesto risulta davvero difficile pensare che la giovane dottoressa possa intraprendere una relazione con il giovane rider. Se davvero la dottoressa Graziani rifiutasse le avance di Mattia, come reagirebbe quest'ultimo? Potrebbe farle davvero del male? Bisognerà attendere ancora per avere una risposta a questo quesito.

Nelle puntate di ottobre Mattia ancora a piede libero

Nei prossimi episodi di Upas, cadranno finalmente tutte le accuse nei confronti di Renato Poggi (Marzio Honorato), il Pubblico Ministero deciderà infatti di scagionare totalmente l'uomo.

Nel frattempo Mattia Savelli però sarà ancora a piede libero e le anticipazioni rivelano che il rider del Vulcano rappresenterà un serio pericolo per altre giovani donne, che potrebbero cadere vittime della sua violenza.