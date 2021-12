Domenica 12 dicembre, andrà in onda una nuova puntata di Amici, la tredicesima dell'edizione 2021/2022. Lo speciale in questione è stato registrato mercoledì 8, quindi sul web sono già disponibili tutte le anticipazioni di ciò che è accaduto in studio, in primis gli esiti delle sfide che i ragazzi hanno affrontato. Nessun talento è stato eliminato, ma Cosmary rischia grosso perché Alessandra Celentano le ha sospeso la maglia. Ospiti del format Mediaset, Sabrina Ferilli in qualità di giudice e Marco Mengoni per promozione.

News sul prossimo appuntamento con Amici

Sono successe un bel po' di cose nel corso della puntata di Amici che sarà trasmessa su Canale 5 il 12 dicembre. Gli spoiler che stanno impazzando in rete da qualche giorno, fanno sapere che nessun allievo ha dovuto abbandonare la scuola.

Mattia ha vinto la sfida che gli è stata assegnata in quanto ultima scelta nella gara di ballo della settimana, e lo stesso ha fatto Rea che ultimamente si era classificata all'ultimo posto nella competizione tra i cantanti della classe, quella giudicata da Christian De Sica.

Gli altri due talenti a rischio, Nicol e Cristiano, non hanno sostenuto la sfida durante la registrazione di mercoledì scorso. Come anticipano alcuni blog, la cantante e il ballerino si sono confrontati con due aspiranti alunni dopo la fine delle riprese, ovvero in uno studio vuoto e senza pubblico.

La gara tra i cantanti di Amici 21

Tra le altre anticipazioni della tredicesima puntata di Amici, spiccano quelle riguardanti la consueta gara alla quale hanno partecipato tutti i cantanti della scuola.

Ad ascoltare e giudicare la cover che i ragazzi hanno proposto nello speciale in onda il 12 dicembre, è stata Sabrina Ferilli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attrice ha apprezzato particolarmente Sissi e Luigi, mentre ha assegnato i voti più bassi a tre talenti che la prossima settimana dovranno affrontare una sfida.

A rischiare l'eliminazione nel corso del prossimo appuntamento (che pare sarà registrato proprio domenica pomeriggio, mentre su Canale 5 sarà trasmessa questa puntata), sono Elena, Albe e Alex.

Un altro apprezzato ospite che Maria De Filippi ha accolto in studio, è Marco Mengoni: l'artista ha interpretato il suo nuovo singolo e ha fatto promozione al progetto discografico che è uscito in questi giorni sul mercato.

Il legame tra due amati ballerini di Amici

Tutti gli allievi di Amici 21 si sono esibiti davanti alla commissione e solamente una non è riuscita a convincere il proprio docente di riferimento dopo una coreografia sui tacchi.

Coerentemente con quello che ha sempre detto su Cosmary, Alessandra Celentano ha deciso di sospenderle la maglia perché per nulla soddisfatta di averla in squadra contro la propria volontà. La ballerina, infatti, è entrata a far parte del team capitanato dalla maestra di danza classica in automatico, ovvero dopo aver battuto un po' a sorpresa la titolare Virginia (che l'insegnante aveva fortemente voluto, tanto da arrivare ad assegnarla un banco senza passare da un confronto con un'altra danzatrice).

Il destino della giovane nella scuola si deciderà presto: la prof potrebbe metterla in sfida, sostituirla oppure eliminarla direttamente.

Durante la tredicesima puntata, inoltre, è stato mostrato un bellissimo filmato su un'amicizia che è nata in questi mesi tra due ragazzi della classe. Anche se Christian non era in studio perché influenzato (si è collegato dalla casetta), Maria De Filippi ha mandato in onda un video sul suo legame con Mattia, il 17enne che sta facendo "penare" Raimondo Todaro con i suoi comportamenti non sempre rispettosi delle regole.