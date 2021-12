Quelle che andranno in onda venerdì 17 e domenica 19 dicembre, saranno le ultime due puntate del 2021 di Amici. Esattamente come tutti gli altri programmi, anche il talent-show di Maria De Filippi si fermerà qualche settimana per le festività, tornando regolarmente in onda nei primi giorni di gennaio. Una curiosità che i fan forse non sanno, è che gli allievi non trascorreranno il Natale con le loro famiglie: cantanti e ballerini festeggeranno l'arrivo del nuovo anno nella casetta che li ospita dallo scorso settembre.

Indiscrezioni sulle prossime puntate di Amici

La ventunesima edizione di Amici sta per andare in vacanza. A partire da domenica 19 dicembre, infatti, il format di Canale 5 si prenderà una piccola pausa, qualche settimana di stop per poi tornare a gennaio con nuove avvincenti puntate.

Una notizia che ha cominciato a circolare sul web in queste ore, però, ha spiazzato i fan: i protagonisti del talent-show, infatti, non condivideranno le festività con i loro parenti a causa dell'emergenza Covid tutt'ora in essere.

Per evitare contagi tra gli allievi, la produzione ha deciso di tenerli "reclusi" nella casetta anche a Natale e a Capodanno: i cantanti e i ballerini della scuola, dunque, saluteranno il 2021 e accoglieranno il 2022 tra le mura che si trovano all'interno degli studi Elios e non avranno contatti fisici con nessuno di esterno al cast.

I regali dei parenti dei ragazzi di Amici

Anche se ogni tanto hanno la possibilità di farsi lunghe passeggiate all'interno della struttura che ospita sia lo studio di Amici che quello di Uomini e Donne e C'è posta per te, gli allievi del talent-show vivono praticamente come i concorrenti del Grande Fratello, ovvero reclusi in una casetta e senza avere contatti con altre persone.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Questa scelta di isolare i ragazzi della scuola, è stata fatta nel rispetto delle norme anti-Covid e per evitare che qualcuno di loro contragga il virus, innescando una reazione a catena che sarebbe difficilissima da gestire e da contenere.

Terminata la messa in onda dello speciale del 19 dicembre, i telespettatori dovranno fare a meno di Alex, Luigi, Carola, LDA e Dario per qualche settimana.

Anche il daytime di Amici si concederà una pausa per le festività e tornerà dopo l'Epifania, quindi è molto probabile che il pubblico non vedrà mai cosa è accaduto in casetta a Natale oppure a Capodanno.

Le anticipazioni sull'ultimo speciale di Amici

Amici 21 sta per andare in vacanza, ma prima i telespettatori devono assistere all'ultima puntata domenicale di quest'anno, quella che è stata registrata il 12 dicembre scorso.

Le anticipazioni che circolano in rete da qualche giorno, fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato durante il 14° speciale, anche se Cosmary ha ancora la maglia sospesa perché la maestra Celentano non ha notato particolari miglioramenti in lei.

Alle riprese non hanno partecipato Mattia, Christian e Crytical per motivi di salute: delusione soprattutto tra i fan dei ballerini che speravano di vederli un'ultima volta prima della pausa natalizia.

Il giudice della gara di canto di questa puntata, è stato Fedez: il rapper ha assegnato il voto più alto ad Alex e quello più basso a Nicol (che a gennaio dovrà affrontare una sfida per riconfermarsi nel cast).

A proposito di confronti con talenti esterni, Cristiano è riuscito a batterne due nel giro di pochi minuti, zittendo i prof Todaro e Peparini che l'avevano messo in difficoltà durante la settimana.

Tutti i ragazzi, infine, hanno ricevuto un regalo di Natale da parte dei loro familiari: Maria De Filippi, inoltre, ha letto i dolci pensieri che genitori, fratelli e sorelle hanno inviato agli allievi che non potranno riabbracciare ancora per molto tempo.