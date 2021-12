La presunta storia d'amore tra Alex Belli e Soleil Sorge continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, anche dopo la squalifica dell'attore. In queste ultime ore Soleil ha avuto modo di sfogarsi e di raccontare la sua versione dei fatti e lo ha fatto parlando apertamente con Davide Silvestri. L'ex protagonista di Uomini e donne non si è fatta problemi a sparare a zero contro Alex Belli sostenendo che, quando si trovava sotto le coperte con lui, l'attore le avrebbe detto cose che poi non aveva il coraggio di dire in puntata o comunque davanti le telecamere.

La verità di Soleil Sorge sul rapporto con Alex al GF Vip

Nel dettaglio, a distanza di un po' di giorni dalla squalifica di Alex dalla casa del GF Vip, l'attenzione continua a essere incentrata sul triangolo che vedeva coinvolto l'attore insieme a Soleil e alla moglie Delia Duran.

Sorge, in queste ore, ha raccontato la sua versione dei fatti e lo ha fatto ammettendo che ci sono stati dei momenti in cui si è ritrovata a mentire e quindi a essere falsa con le persone e il pubblico che segue il reality show di Canale 5.

"L'unico momento in cui sono stata falsa è stato quando ci chiedevano della nostra amicizia e io continuavo a dire che non c'era nulla in più dell'amicizia", ha ammesso Soleil Sorge confermando di fatto di non essere stata sempre limpida nei confronti del pubblico e anche della produzione stessa del GF.

Il retroscena di Soleil sul suo rapporto con Alex

"Non sapevo più come mentire per continuare a coprirlo" ha aggiunto l'ex protagonista di Uomini e donne, la quale per la prima volta ha ammesso che si è ritrovata nella posizione di dover assumere determinati atteggiamenti "per il bene" di Alex Belli che, fuori dalla casa, aveva sua moglie che lo aspettava.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sempre durante il confronto con Davide Silvestri al GF Vip, Soleil ha svelato che quando lei e Alex si ritrovavano da soli sotto le coperte, senza che nessuno potesse ascoltarli, l'attore si sarebbe lasciato andare a delle dichiarazioni importanti.

Soleil Sorge spara a zero contro Alex Belli dopo l'uscita dal GF Vip

"Erano cose forti" ha ammesso Soleil, aggiungendo però che Alex non si sarebbe mai preso la piena responsabilità di ripeterle pubblicamente in diretta o in generale in presenza delle telecamere.

Insomma, dal racconto dell'ex protagonista di Uomini e donne sembrerebbe proprio che Alex abbia fatto una sorta di "doppio gioco" all'interno della casa di Cinecittà.

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? Alex ha davvero preso in giro tutti compresa Soleil? C'è da scommettere che nel corso delle prossime puntate serali del reality show, ci sarà modo di assistere a nuovi confronti tra i due gieffini.