Domenica 19 dicembre andrà in onda l'ultimo speciale di Amici del 2021. Anche se i daytime saranno trasmessi fino a mercoledì 22, gli appuntamenti settimanali con il talent show si fermeranno e riprenderanno a gennaio. La puntata in questione è stata registrata e sul web sono disponibili le anticipazioni dettagliate di ciò che è successo in studio: nessun allievo è stato eliminato e ci sono stati moltissimi ospiti famosi, tra cui gli ex Deddy e Mattia Briga.

I ragazzi di Amici salutano il pubblico

La scuola di Amici sta per chiudere i battenti per le feste: il 19 dicembre sarà trasmessa l'ultima puntata domenicale del 2021, mentre i daytime andranno avanti fino a mercoledì 22.

Lo speciale col quale i ragazzi saluteranno il pubblico in vista del Natale e del Capodanno (che trascorreranno in casetta a causa dell'emergenza sanitaria in corso) è stato registrato una settimana fa, quindi si sa già quello che è accaduto.

I cantanti Alex, Albe ed Elena hanno battuto i loro sfidanti e hanno ripreso possesso del banco e lo stesso ha fatto Cristiano: il ballerino ha affrontato ben due sfide in poco tempo e ha sempre convinto il giurato Kledi.

Aisha si è esibita con i professionisti all'inizio delle riprese ed ha spiazzato tutti per dinamica, vocalità e movimento. Mattia e Christian, invece, non hanno partecipato allo speciale perché infortunati o non in ottima salute: il primo si è fatto male al piede, il secondo è reduce da una brutta influenza.

Pio e Amedeo tornano ad Amici

Sono tanti gli ospiti che Maria De Filippi ha presentato nel corso dell'ultimo speciale del 2021 di Amici. Fedez è stato il giudice della gara tra i cantanti della classe: Alex ha ricevuto il voto più alto interpretando una cover di Harry Styles, mentre Nicol e Rea hanno convinto meno e sono finite in sfida (questi confronti saranno fatti a gennaio, quando il programma riprenderà con la sua regolare programmazione).

Il rapper si è anche esibito con alcuni ballerini della scuola (Carola, Dario e Cristiano) sulle note di "Sapore" e lo stesso ha fatto Alessandra Amoroso con i professionisti del cast.

La conduttrice ha riaccolto in studio due ex allievi: Deddy e Mattia Briga hanno sponsorizzato i nuovi singoli e si sono emozionati nel ricordare l'avventura dietro ai banchi.

A chiudere il lungo elenco di ospiti del talent il 19 dicembre sono Pio e Amedeo. Il duo comico proporrà uno sketch con la padrona di casa e pubblicizzerà il film in uscita al cinema tra qualche settimana.

Vacanze in casetta per gli allievi di Amici

La puntata di Amici che andrà in onda domenica 19 dicembre sarà anche l'occasione giusta per augurare buone feste sia ai telespettatori che ai ragazzi della scuola.

I cantanti e i ballerini della classe 2021/2022, infatti, non potranno trascorrere il Natale e il Capodanno con i parenti a causa delle restrizioni dovute al Covid. I protagonisti del talent show, dunque, rimarranno nella casetta che li ospita da settembre scorso e festeggeranno insieme le feste.

Familiari e amici potranno sentirli e vederli solamente per telefono e con video chiamate, che nei prossimi giorni saranno più frequenti rispetto a quando ci sono le regolari lezioni.

L'unica allieva che non passerà un periodo sereno è Cosmary. La ballerina ha la maglia sospesa da una settimana e nel corso dello speciale di domani non riuscirà a convincere Alessandra Celentano a ridargliela. Il destino della giovane nel programma, dunque, è appeso a un filo e probabilmente sarà deciso solamente al rientro dalle vacanze, quando la maestra sarà chiamata a scegliere se tenere la ragazza nella sua squadra nonostante non rispecchi affatto il suo ideale di danzatrice, se sostituirla o eliminarla definitivamente.