Quella che andrà in onda domenica 19 dicembre, non sarà l'ultima puntata del 2021 di Amici: i fan, infatti, potranno assistere a ciò che accade nella scuola fino a mercoledì 22, giorno in cui sarà trasmesso l'ultimo daytime dell'anno. Maria De Filippi, dunque, saluterà i telespettatori solo per qualche settimana, il tempo per ricaricare le pile e cominciare a mettere su il serale, che dovrebbe debuttare subito dopo la fine di C'è posta per te.

Anticipazioni ultimi appuntamenti con Amici

Manca poco allo stop di molti programmi televisivi amati dal pubblico.

In vista delle festività, la maggior parte dei format si fermeranno per qualche settimana, per poi tornare in onda i primi di gennaio.

Per quanto riguarda le trasmissioni condotte attualmente da Maria De Filippi, entrambe faranno compagnia ai telespettatori fino a mercoledì 22 dicembre, sia Uomini e Donne che Amici andranno in vacanza tra cinque giorni (oggi è venerdì 17, ndr).

Il talent-show, in particolare, sarà trasmesso sia domenica 19 (lo speciale che è stato registrato una settimana fa), che i primi giorni della prossima settimana, mentre il dating-show sarà su Canale 5 solamente lunedì, martedì e mercoledì pomeriggio (ovviamente non nel weekend).

I ragazzi della scuola più famosa d'Italia, dunque, dovranno faticare e studiare ancora un po' prima di cominciare le meritate vacanze, che comunque trascorreranno lontano da parenti e amici.

Festività in casetta per i ragazzi di Amici

A causa dell'emergenza sanitaria che è ancora in corso in Italia, i cantanti e i ballerini di Amici non potranno passare le feste con i loro parenti. Esattamente come accaduto nel 2020, anche quest'anno gli allievi festeggeranno il Natale e il Capodanno tra loro e "reclusi" nella casetta che li ospita da quando è iniziata la ventunesima edizione del talent-show.

Verso la fine di dicembre, comunque, le lezioni dovrebbero diminuire e i ragazzi dovrebbero essere un po' più liberi di svagarsi e di usare i cellulari: gli unici contatti che potranno avere con le loro famiglie nelle prossime settimane, infatti, sono telefonici e quindi virtuali.

Probabilmente gli ultimi daytime del 2021 di Amici saranno dedicati ai momenti di leggerezza che vivranno i protagonisti della scuola in vista della pausa natalizia, come addobbare l'albero in casetta, scambiarsi regali o programmare le cene e i pranzi delle feste.

Aggiornamenti sul serale di Amici

Ricapitolando, la ventunesima edizione di Amici andrà in vacanza mercoledì 22 dicembre: l'ultimo daytime del 2021 andrà in onda tre giorni prima di Natale.

Il talent-show, dunque, non farà compagnia ai telespettatori per poco più di due settimane: il ritorno su Canale 5, infatti, è previsto nella prima metà di gennaio, probabilmente domenica 9 con uno speciale registrato.

Durante la pausa, comunque, Maria De Filippi continuerà a lavorare soprattutto in vista della sempre più imminente fase serale. Stando a un'indiscrezione che ha fatto il giro del web in questo periodo, il prime time del format dovrebbe esordire attorno alla metà di marzo, presumibilmente sabato 19.

L'unica certezza che si ha a riguardo, è che Amici debutterà in prima serata solamente dopo la conclusione della nuova edizione di C'è posta per te, quella che inizierà ad essere trasmessa a partire dall'8 gennaio prossimo.

Si sa ancora poco sul cast che animerà le nuove puntate serali, se non che Stefano De Martino non dovrebbe figurare più in giuria a causa di altri impegni di lavoro in Rai. In passato sono stati fatti tanti nomi, come quello di Elodie, ma è ancora troppo presto per sapere qualcosa di sicuro in merito.