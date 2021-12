Dopo l'intervista con Sangiovanni, continua l'avvicinamento di Fedez al mondo di Maria De Filippi: il rapper ha annunciato che sarà ospite ad Amici 21, dove non solo canterà il suo nuovo singolo 'Sapore', ma dovrà anche ballare. Come lui stesso ha annunciato su Instagram, attraverso una serie di Stories, ha proposto alla padrona di casa di creare una coreografia con i ragazzi che occupano i banchi di canto e lui stesso muoverà qualche passo. Dopo aver raccontato la novità ai suoi follower, Fedez è stato preso da un dubbio: forse non avrebbe potuto raccontare cosa farà nel talent ma ormai è troppo tardi.

Fedez pronto a cantare e ballare sul palco del talent

"Avete presente quelle situazioni in cui credete di aver avuto un’idea geniale e la proponete a qualcuno che dice ‘wow, bell’idea". Ma cinque minuti dopo dite: ho detto una ca**ta’, ha esordito Fedez nelle sua Instagram Story per rendere partecipi i suoi follower di un ospitata televisiva che lo riguarda in prima persona. "La notizia è che probabilmente andrò ad Amici a cantare Sapore", ha annunciato il marito di Chiara Ferragni, ma non è tutto. Lui stesso ha chiesto a De Filippi se i ballerini della scuola avrebbero potuto ballare una coreografia, ma anche lui sarà coinvolto perché dovrà imparare i passi e ballare mentre interpreta la canzone.

"Perché l’ho fatto? Sarà divertente, sarà una figura di m....", ha proseguito il rapper. Durante il suo racconto di ciò che lo attende ad un certo punto, però, Fedez ha manifestato una grossa perplessità, che in realtà sua moglie Chiara gli ha fatto venire in mente. "Quella cosa di Amici non so se potevo dirla", ha detto sempre su Ig il cantante.

"Forse non mi chiameranno più, ma era divertente da dire", ha concluso sull'argomento Fedez.

Il cantante si esibirà con gli alunni di ballo

In realtà, per Maria De Filippi avere Fedez in trasm,issione rappresenterebbe l'ennesimo colpo: infatti, il cantante non solo è molto seguito per la sua musica ma anche per il coraggio di dire sempre ciò che pensa senza filtri e con coraggio.

Non sarà di certo lo spoiler ad impedire alla conduttrice di avere il rapper ad Amici, anche perché oltre al fatto di vederlo sul palco mentre si esibisce con una sua nuova canzone tratta dall'ultimo album 'Disumano', ci sarebbe anche la novità legata al ballo.

Fedez stesso ha ammesso che proporsi come 'ballerino' forse non è stata un'idea poi così buona, ma di certo ciò che ne verrebbe fuori, tra l'aiuto dei ballerini della scuola e i professionisti, sarebbe uno spettacolo degno del pomeriggio di Canale 5. Adesso, scoperta la novità, non resta che attendere il giorno in cui Fedez sbarcherà sul palco del talent. Frattanto, i fan sperano, a questo punto, di poter vedere anche le prove di questa coreografia che Fedez dovrà imparare.