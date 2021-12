Le anticipazioni della famosa soap opera milanese Il Paradiso delle Signore, riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre su Rai 1 alle 15:55, Tina Amato, interpretata dall'attrice romana Neva Leoni, prenderà un'importante decisione riguardo la sua salute. Nel frattempo Agnese continuerà ad avere dei problemi con suo figlio, ma ben presto il giovane deciderà di ritornare a casa e la situazione si ribalterà all'improvviso. Successivamente Umberto scoprirà che Flora ha intenzione di trascorrere le vacanze di Natale in America.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Tina rinuncia al suo intervento

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Tina deciderà di rinunciare al suo intervento per stare vicino alla madre, mentre Agnese continuerà ad avere dei brutti conflitti con suo figlio Salvatore. Nel frattempo Anna non riuscirà ad accettare il comportamento di Salvo, così cercherà di allontanarsi da lui il prima possibile. Il Paradiso, intanto, con l’occasione del Natale, sosterrà un’importante iniziativa, con lo scopo di aiutare un centro per i giovani a restare aperto. Successivamente, Stefania spiegherà a Ezio il motivo per il quale Gemma non ha avuto alcuna reazione davanti al nuovo presepe.

Salvatore si riconcilia con sua madre Agnese

Ludovica cercherà di convincere Flora a non mettersi contro i Guarnieri, mentre Umberto scoprirà che la stilista trascorrerà le vacanze di Natale in America. Salvatore, intanto, tornerà a casa e si riconcilierà con sua madre Agnese: la donna sarà ormai pronta a confessare tutta la verità riguardo Giuseppe, anche a Tina.

Dora, invece, noterà il particolare atteggiamento di Nino e anche Armando si renderà conto che il giovane dice delle cose alquanto strane. Successivamente Tina annuncerà alla sua famiglia che non intende più operarsi, mentre Dora leggerà di nascosto il biglietto natalizio di Nino e resterà assai turbata.

Gemma troverà una sorpresa nel suo armadietto e l’oggetto le ricorderà i vecchi tempi trascorsi con suo padre.

Infine, Flora si preparerà per il suo viaggio in America, ma prima di partire farà dei regali alle Veneri.

Dove guardare le puntate de Il Paradiso delle signore in streaming online

Nell'attesa che vadano in onda le nuove puntate de Il Paradiso delle signore è possibile rivedere alcuni degli episodi, attraverso il sito dedicato RaiPlay.it. La piattaforma streaming è completamente gratuita e al suo interno si possono trovare anche altri contenuti interessanti, come i video-clip riguardo le trame e i personaggi della soap opera milanese.