Festa a sorpresa per LDA nella casetta di Amici. Il figlio del cantautore partenopeo Gigi D'alessio ha raggiunto un importante traguardo, il primo disco d'oro della sua appena cominciata carriera da cantante. Un riconoscimento che i suoi compagni di classe hanno voluto festeggiare in grande.

Grande festa per Luca D'Alessio, figlio del noto Gigi

Gli amici di LDA gli hanno organizzato una festa tutta interamente a tema oro. Tra Palloncini, torta e candeline, non poteva mancare il discorso fatto da Luca D'Alessio e la telefonata ai suoi genitori, primo fra tutti suo padre Gigi D'Alessio.

LDA visibilmente emozionato ci ha tenuto a ringraziare tutti ed ha dichiarato: "Spero sia il primo di tanti altri". Ha poi aggiunto ancora: "Lo auguro a me e a tutti i cantanti che stanno qua dentro perché penso che ce lo meritiamo". Luca ha detto di non avere parole e di volere un bene esagerato a tutti i suoi compagni in casetta. Poi, dopo aver spento le candeline ha fatto volare un palloncino in cielo dedicandolo a tutti coloro che sono forti, ma non riescono ad entrare ad Amici. Felicissimo, è poi corso a chiamare suo padre Gigi D'Alessio. "Devo dirlo subito a papà," ha esclamato.

La telefonata di LDA a suo padre Gigi D'Alessio

Durata la festa, LDA si è ritagliato un momento per fare una videochiamata ai suoi genitori, primo fra tutti a suo padre Gigi D'Alessio.

Dopo aver visto il disco d'oro, il cantautore partenopeo ha esclamato: "È arrivato il disco d'oro? Dopo tanto LDA, che dici?". Subito dopo, è arrivata la chiamata alla mamma. È un qualcosa di assurdo, dopo che lo vede mamma impazzisce", ha dichiarato LDA al settimo cielo. In molti, nel corso della chiamata hanno notato come l'identità di Gigi D'Alessio non sia stata rivelata in quanto in sovraimpressione è stata messa la scritta: "Il papà di...".

Intanto, Archiviata la festa, domenica 12 dicembre andrà in onda un nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici.

Anticipazioni puntata 12 dicembre

Tante le cose successe nel corso della nuova puntata, così come tanti sono stati gli ospiti in studio. Tra questi, il cantautore Marco Mengoni e l'attrice Sabrina Ferilli che ha giudicato la gara degli inediti.

Insieme a lei, non poteva mancare il folletto che sempre la seguiva Tu si que vales, Giovannino. I due pare abbiano scherzato e ballato insieme. Il ballerino Christian non era presente in studio per un malore avuto poco prima dell'inizio della puntata. Mattia ha vinto la sfida ed è rimasto nella scuola. Alessandra Celentano ha sospeso la maglia alla nuova arrivata Cosmary. Tra nuove sfide e maglie sospese, non resta che aspettare la nuova puntata per scoprire tutto ciò che è accaduto in studio.