C'è attesa generale per la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, prevista per il 5 dicembre 2021 su Canale 5. Intanto, spuntano in rete le relative anticipazioni tv. Si assisterà al riconoscimento del primo disco d'oro per LDA e ad un tributo in onore all'ex Amici, Sangiovanni. Quest'ultimo ha raggiunto un nuovo traguardo su Spotify. Ma non è tutto.

Spazio, poi, alle sfide interne, previste per tre ballerini e un cantante, una delle quali accenderà la polemica in studio. Inoltre, tra le altre novità, non mancherà il momento dei bigliettini dai messaggi top-secret.

LDA riceve la prima certificazione FIMI

Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena la dodicesima puntata di Amici 21, in arrivo. O almeno questo è stando agli spoiler forniti da Quello che tutti vogliono sapere.

LDA al secolo Luca D'Alessio verrà insignito della prima certificazione di disco d'oro targata FIMI. Questo, per aver venduto oltre 35mila copie con Quello che fa male.

Dopodiché, sarà la volta della premiazione di Sangiovanni. L'ex Amici 20 riceverà il riconoscimento di un importante traguardo raggiunto a suon di ascolti su Spotify. Ovvero il cantante vincitore della sezione canto alla scorsa edizione del talent ha conseguito il primato della canzone più ascoltata dell'anno 2020-2021, con Malibu.

Le sfide interne provocano 3 eliminazioni

Ci sarà spazio per le sfide interne, previste per i ballerini Virginia, Guido e Carola e il cantante Tommaso. Le stesse daranno esito negativo per tutti i titolari, tranne Carola. In particolare farà discutere in studio l'eliminazione dell'ultima arrivata al talent, Virginia, stabilita dal giudice esterno Garrison Rochelle.

A contestarla saranno le insegnanti di danza Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Ma, il loro intervento si rivelerà del tutto vano.

Le altre novità della nuova puntata

Guido riuscirà a risanare i rapporti con Raimondo Todaro, ma perderà la sua sfida. Si assisterà alla seconda manche della gara tra Lorella Cuccarini e la collega Alessandra Celentano.

Una sfida che si concluderà con la vittoria della prima.

Spazio, poi, anche per il momento leggerezza dei palloncini contenenti dei messaggi dai mittenti segreti. A Sissi verrà chiesto se è innamorata. Lei preferirà rinunciare ad una ciocca dei suoi capelli anziché dare una risposta. Ad Alex verrà chiesto cosa non sopporta di Serena. Lui replicherà: «è testarda». Ci saranno dei filmati, che ritraggono gli amori nati nella casetta, come quello tra Sissi e Dario. E non solo. Un filmato di Guido, Luigi e Dario, mostrerà i giovani mentre si prestano alle imitazioni dei professori di ballo.