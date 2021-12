Le puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Da qualche tempo, Dora si è invaghita di Nino Zaccheo e sta cercando in tutti i modi di conquistare il magazziniere del negozio di moda diretto da Vittorio Conti. Nelle prossime puntate della fiction, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, la Venere inviterà Zaccheo a trascorrere la Vigilia di Natale insieme e le cose fra di loro andranno bene, al punto che scatterà un bacio.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 24/12: Dora è innamorata di Nino, Zaccheo vuole lasciare il seminario

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda in televisione, Dora Vianello ha preso una cotta per Nino. La Venere dell'atelier ha scoperto che Zaccheo aveva intenzione di diventare un prete ed era un seminarista. Nonostante i desideri del nuovo magazziniere del negozio diretto da Vittorio Conti, Vianello non si è arresa ed ha continuato ad essere invaghita del collega. Nei prossimi episodi della fiction di Rai 1, Nino ammetterà di non potere più fingere e di stare pensando di lasciare il seminario.

Il Paradiso delle signore, trame al 24/12: Dora chiede un consiglio ad Armando riguardo Nino Zaccheo

Nel frattempo, mentre il suo collega cercherà di capire cosa fare nel suo futuro, Dora sarà alle prese con un desiderio. Infatti, il Natale sarà ormai alle porte e la Venere de Il Paradiso delle signore vorrebbe cenare con Nino Zaccheo il 24 dicembre.

Pertanto, avendo paura di commettere errori, Vianello chiederà un consiglio ad Armando Ferraris. Nelle prossime puntate della fiction di Rai 1, la commessa del negozio di moda diretto da Vittorio riuscirà a fare i conti con sé stessa e troverà il coraggio per chiedere a Nino di trascorrere la serata della Vigilia di Natale in sua compagnia.

Il Paradiso delle signore, episodi al 24/12: Dora e Nino Zaccheo si baciano

La perseveranza di Dora sarà premiata. Infatti, il giorno della Vigilia di Natale ci sarà un colpo di scena e per la Venere ci sarà un lieto fine. A tal proposito, Vianello riuscirà a fare breccia nel cuore di Nino e i due colleghi si baceranno. Le anticipazioni della soap opera, però, non rivelano se Dora e Zaccheo diventeranno una coppia o se le effusioni che si scambieranno resteranno un episodio isolato. Inoltre, al momento, non è chiaro se Nino abbandonerà definitivamente l'idea di diventare prete o se il bacio con la ragazza cambierà il suo futuro. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se nascerà una storia d'amore fra la commessa e il magazziniere.