Lda è tornato protagonista ad Amici, con una nuova performance in cui ha parlato della rottura tra i suoi genitori. Il divorzio tra i due, avvenuto quando il cantante era un bambino, ha cambiato la storia della sua famiglia, segnandolo nel profondo. Il giovane si è esibito nella cover "Un attimo ancora" in cui ha raccontato la sua crescita nel post-rottura tra il padre famoso, Gigi D'Alessio, e la mamma casalinga, Carmela Barbato.

L'esibizione ha commosso il pubblico e anche lo stesso Lda, che al termine della stessa è apparso con le lacrime agli occhi.

Nel frattempo, le immagini della performance hanno fatto il giro del web: tra le varie reazioni degli utenti è emerso anche un "mi piace" della sorella di Lda, Ilaria D'Alessio.

Lda non trionfa per poco alla nuova gara interna

La 13esima puntata di Amici 21, in onda il 12 dicembre 2021 su Canale 5, ha visto Lda (Luca D'Alessio) sfiorare il primo podio alla nuova gara interna di canto, indetta tra gli allievi cantanti della celebre scuola e dal tema "Quello che per me è importante".

Il 18enne è, infatti, giunto al secondo posto con il voto "9" nella classifica di fine gara, che ha stilato la giudice presente in studio, Sabrina Ferilli.

Luca si apre sugli anni difficili

In occasione della gara, Luca ha esibito la cover personale di "Un attimo ancora", nella versione dei Gemelli diversi, al cui ritornello ha aggiunto delle barre sulla separazione tra i genitori, Gigi D'Alessio e Carmela Barbato, avvenuta nel 2014.

Il padre famoso e la madre casalinga sono stati sposati dal 1986 fino alla rottura nel 2006, seguita poi dalla loro separazione ufficiale.

Gli anni post-rottura hanno inizialmente segnato in negativo la crescita dell'allora piccolo Lda, che si è poi ricreduto in positivo sulla scelta dei primi di separarsi. Un cambiamento di pensiero che emerge nella cover.

"Il divorzio non è ingiusto come credevo, mi ha tolto tanto ma sono sereno", ha infatti cantato tra le barre scritte di suo pugno, per poi proseguire parafrasando il ritornello di Un attimo ancora: "Ogni mio pianto lo ha ascoltato il cielo. Spero che uno dica all'altro: 'Dammi solo un minuto, un soffio di fiato, un attimo ancora'".

Il 18enne appare con le lacrime agli occhi

Poco prima che l'allievo di Rudy Zerbi si esibisse, Maria De Filippi ha ripreso l'introduzione che Lda in persona ha registrato di quella che sarebbe stata la sua esibizione alla gara, svelando il retroscena a cui sono ispirate le sue barre: "Cos'è importante per me? Mi ricordo un Natale passato con papà alla mia sinistra e mamma alla mia destra, ed è stato il regalo più grande che potessi ricevere. Per tanti può risultare una cosa normale, ma non lo è. Mettere d'accordo due persone, che per tanti motivi si sono separati, non è facile. Due genitori fantastici, che non cambierei mai. Una felpa, anche di lana, non potrà mai darti il calore di una madre e un padre".

Dopo l'esibizione, il 18enne è apparso con le lacrime agli occhi. Tanto che la conduttrice gli ha chiesto "Cos'hai, sei emozionato?". "Non è leggerissimo come argomento - è stata la replica del ragazzo - tutto può essere fraintendibile. Ho voluto parlarne come fossi un bambino, perché quando sei piccolo vedi i tuoi come genitori e non persone. Ma quando cresci e maturi capisci che sono persone, e quindi si prendono delle scelte per il bene di tutti. Amo i miei genitori e volevo parlare di quei bambini che hanno vissuto una separazione tra i loro genitori".

La cover è intanto virale sui social. A margine della stessa, non a caso il pubblico spende in prevalenza messaggi di consensi e supporto per il 18enne.

Come i seguenti, giunti sotto il relativo post che ha pubblicato la pagina Instagram di Amici: "Sei immenso"; "Piangendo per le barre"; "Brividi". Poi, tra gli oltre 21mila like al post, emerge quello della sorella che il 18enne ha avuto dai genitori separati, Ilaria D'Alessio.